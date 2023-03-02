Около 70% киевлян позитивно оценивают работу мэра Виталия Кличко, - соцопрос

Віталій Кличко

За последний год отношение киевлян к работе городской власти значительно улучшилось. В частности, более двух третей киевлян удовлетворены деятельностью мэра столицы Виталия Кличко. Об этом говорится в исследовании социологической группы "Рейтинг", опубликованном сегодня.

"За последний год оценки деятельности местной власти, социальных и коммунальных служб среди киевлян значительно улучшились. В частности, деятельностью городского головы Киева Виталия Кличко удовлетворены 68%. Коммунальными службами Киева удовлетворены почти 70% местных жителей. Деятельностью общественного транспорта удовлетворены более 80% киевлян", - говорится в сообщении группы "Рейтинг".

Это самая высокая оценка деятельности городской власти за последние 5 лет. К примеру, в 2019 году работу коммунальных служб одобрительно оценивали только 23% киевлян (сейчас – 69%), работу общественного транспорта – 43% (сегодня – 78%).

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Среди переселенцев, которые сейчас живут в Киеве, 65% ответили, что удовлетворены деятельностью мэра Киева. Работой коммунальных служб довольны 83% ВПЛ, а работой городского транспорта – 86%.

Работой социальных служб удовлетворены более половины опрошенных киевлян. Среди переселенцев таких более 80%.

Сравнительное исследование "Настроения киевлян и переселенцев" проводилось с 16 по 27 февраля среди жителей Киева и переселенцев, которые приехали в город, от 18 лет и старше, методом интервью face-to-face. Были опрошены 800 киевлян и 800 переселенцев. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Статистическая погрешность не больше 3,5%.