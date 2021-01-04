Омбудсмен показал, как бизнесу переходить на украинский язык

Созданы видеоролики о переходе бизнеса на украинский язык / Фото: скриншот из видео

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь презентовал информационные видеоролики о переходе сферы обслуживания на украинский язык, поскольку закон обязывает бизнесменов сделать это с 16 января 2021 года.

"Спасибо общественным активистам, представителям сообщества "Мова об’єднує" и известным украинцам, которые присоединились к поддержке 30 статьи закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и создали информационные видеоролики …", – написал омбудсмен в Facebook.

В роликах можно увидеть, что в съемках приняли участие активисты и артисты, в числе которых лидер группы Kozak System Иван Лень, актеры Ирма Витовская-Ванца и Юрий Дьяк, а также актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев.

Омбудсмен призвал присоединиться к информационной кампании центральные и местные телеканалы, разместив видео как социальную рекламу.

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"Надеюсь, что благодаря совместным усилиям как можно большее количество украинцев, работающих в сфере обслуживания, будут осведомлены со своими обязанностями – предоставлять потребителю информацию о товарах и услугах на украинском языке", – отметил он.

Креминь не сомневается, отечественные потребители будут уверены, что в супермаркетах, интернет-магазинах, кафе и ресторанах, а также в других заведениях "по умолчанию обслуживание должно происходить на государственном языке".