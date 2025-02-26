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"Он со мной это не обсуждал": первая леди сказала, когда Зеленский уйдет с поста

Виталий Кирсанов
26 февраля 2025, 18:59
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Елена Зеленская отреагировала на обещание мужа уйти с поста президента.
Зеленская
Первая леди сказала, когда Зеленский уйдет с поста / коллаж: Главред, фото: Офис президента

О чем сказала Зеленская:

  • Зеленский сам назвал условия ухода с поста президента
  • Зеленский хочет, чтобы Украина была в безопасности

Владимир Зеленский не планирует и не имеет желания быть президентом всю свою жизнь. Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская в интервью для итальянского политического и информационного ток-шоу Quarta Repubblica на канале Rete 4. Отрывок интервью она обнародовала на своей странице в Telegram.

Ведущий шоу напомнил, что Зеленский недавно завил представителям СМИ, что он готов уйти с должности в обмен на то, что Украина будет в НАТО. На вопрос, готова ли она к такому решению своего мужа, Зеленская отметила, что с ней Владимир Зеленский это не обсуждал.

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"Он со мной это не обсуждал. Насколько я понимаю, это были его слова во время пресс-конференции, которую он давал журналистам. Я знаю, что он не планирует быть президентом всю жизнь", - продолжила она.

По словам первой леди, задача, которую поставил перед собой сейчас ее муж - это чтобы Украина была в безопасности.

"И гарантии безопасности, какими бы они ни были, они должны быть у Украины, чтобы он мог спокойно оставить свой пост. Если членство в НАТО - это гарантия безопасности и он будет спокоен за нашу безопасность, я думаю, он может такое сделать. Почему нет?" - сказала Елена Зеленская.

'Он со мной это не обсуждал': первая леди сказала, когда Зеленский уйдет с поста

Смотрите заявление первой леди о том, когда Зеленский может уйти с поста президента

Выборы в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, выборы в Украине могут состояться только после завершения военного положения, однако для этого необходимо устранить угрозы национальной безопасности. Нардеп Федор Вениславский подчеркнул, что оккупация части территорий, пребывание миллионов украинцев за рубежом и отсутствие надлежащих условий безопасности делают невозможным проведение выборов.

Президент Владимир Зеленский также отметил, что выборы во время войны могут подорвать боеспособность ВСУ и стать инструментом для дестабилизации со стороны России.

Кроме того, глава государства пока не определился относительно своего участия в следующих выборах. По его словам, решение будет зависеть от ситуации в стране и завершения войны.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия напомнил, что во время войны голосование невозможно. Выборы в Украине возможны не ранее, чем через шесть месяцев после завершения военного положения.

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Кто такая Елена Зеленская?

Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

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