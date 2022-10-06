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"Они как муравьи": Олег Жданов спрогнозировал ход контрнаступления ВСУ

6 октября 2022, 18:43

По словам эксперта, рашисты прикрывают переправы гражданскими. Они знают, что ВСУ не станут стрелять в мирное население.

Олег Жданов, война в Украине
Жданов спрогнозировал, как будет развиваться контрнаступление ВСУ / Фото УНИАН

По мере продвижения ВСУ на юге Украины темпы контрнаступления будут падать, основные сражения пройдут в Херсоне. Россия продолжает стягивать силы в город, и плотность личного состава там наиболее высокая, заявил в интервью УНИАН военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, враг перевозит ресурсы с помощью барж и строит паромные переправы, которые прикрывает с помощью гражданских. Вот почему оккупантам удается долго оставаться на левом берегу Днепра, несмотря на логистические проблемы.

"Чем ближе к Херсону, тем больше будет падать темп наступления. Я напомню, что в летний период мы с вами наблюдали, как вокруг Херсона строились три линии обороны. Первую линию мы даже пытались прорвать и прорвали в одном месте, но еще две линии обороны есть. Поэтому, скорее всего, российские войска будут усиленно отступать в направлении Херсона, а уже в Херсоне они попытаются дать нам бой. Смогут ли они удержать эти позиции, сможем ли мы прорвать эти линии обороны — это уже покажет сам бой. Но пока, я так понимаю, что до Херсона мы будем держать хороший темп, а уже дальше там будут линии обороны", — заявил Жданов, обсуждая динамику контрнаступления ВСУ на юге.

Военный эксперт отметил, что РФ продолжает стягивать силы к Херсону, несмотря на бегство из других населенных пунктов. Количество вражеского личного состава, с которым придется столкнуться украинским защитникам, будет увеличиваться по мере продвижения. У противников сохранятся проблемы с техникой и боеприпасами, так как они все побросали во время бегства. Однако участков, чтобы вклиниться и пробиться дальше, ближе к Херсону станет гораздо меньше.

Жданов также объяснил, почему оккупантам удается столь долго продержаться на левом берегу Днепра. Вся суть в количестве ресурсов, которыми обладает РФ.

"Они как муравьи. Мы разрушили мост — они на лодках везут по одному-два ящика боеприпасов. Где-то с черноморского побережья, с устья Днепра притянули баржи и перевозят. Там, где мы смогли поймать эту баржу, она все-таки подвижная малоразмерная цель, там мы их потопили. А что-то же удалось... Плюс они делают паромные переправы на базе понтонов, то есть связывают два-три понтона", — заявил Жданов.

По словам эксперта, рашисты прикрывают переправы гражданскими. Они знают, что ВСУ не станут стрелять в мирное население. А топливо доставляется временными трубами, которые инженеры оккупантов проложили по дну Днепра.

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине

Силы обороны Украины готовятся к наступательным действиям к северо-западу от временно оккупированного Херсона. Как говорится в сводке Института изучения войны, группировка якобы наращивается вокруг Посад-Покровского, Александровки и поселка Терновые Поды. По данным экспертов, офицерский состав армии РФ якобы сбежал из Снигиревки, при этом оставив там контингент российских военных.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил 6 октября, что из Новой Каховки Херсонской области, захваченной РФ, сбежали российские оккупанты. По предварительным данным, путинских солдат перебросили в Берислав.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что армия Украины в Херсонской области проводит блестящее контрнаступление. Там частично обвалился фронт, поскольку освобождение Давыдова Брода уже является большой победой. Если они потеряют Снигиревку, рухнет все "оборона" оккупантов на правом берегу Днепра. Идет давление на россиян возле захваченного Херсона, но враг так просто не сдастся.

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