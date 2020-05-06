Уничтожили напрочь: в Сеть выложили новое видео боя ВСУ против террористов

Боец ВСУ / Минобороны Украины

В зоне военного конфликта на Донбассе бойцы ВСУ мощным огнем уничтожили огневую точку боевиков, которые обстреливали украинские позиции - в районе оперативно-тактической группировки Север.

Видео уничтожения позиции террористов было опубликовано на странице ОТГ "Север" в соцсети Facebook.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия", — говорится в сообщении командования ООС.

Кроме того, по новым данным разведки, во вторник, 5 мая украинские военнослужащие ранили, как минимум, двух российских военных.

Напомним, ранее сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с помощью беспилотного аппарата миссии ОБСЕ были обнаружены российские новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы СБ-636 "Свет-kу", РБ-341V "Леер-3" и Р-934Б "Синица" (расположенные на южной окраине Луганска).