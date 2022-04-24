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Орки разбегались, как тараканы: БТР ВСУ Буцефал уничтожил толпу рашистов

24 апреля 2022, 17:30

Защитники Украины из вооружения БТР уничтожили российских оккупантов, которые попытались скрыться от мощного огня.

БТР-4
БТР-4 / ukroboronprom.com.ua

Бойцы Вооруженных сил Украины из экипажа БТР-4 Буцефал ударили из пулеметов по скоплению сил российских оккупантов.

Об этом в Telegram сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он также опубликовал видео уничтожения пехоты врага.

Обратим внимание, что удар по рашистам произошел на одном из загородных перекрестков. Защитники Украины из вооружения БТР уничтожили российских оккупантов, которые попытались скрыться от мощного огня.

"Украинский БТР-4 работает по пехоте оккупантов", — говорится в подписи к видео.

БТР-4 Буцефал — линейка семейства современных украинских бронетранспортёров. Единственный серийный плавающий колёсный БТР, у которого есть двери.

БТР-4 предназначен для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений и их огневой поддержки в бою.

БТР способен вести боевые действия в различных условиях, в том числе в условиях применения противником оружия массового поражения.

Может выполнять поставленные задачи как днём, так и ночью, в различных климатических условиях, на дорогах с различным покрытием и в условиях полного бездорожья.

БТР-4М. Индонезия, Украина
БТР-4М / spetstechnoexport.com

Вооружение:

  • Калибр и марка пушки 30-мм КБА-1 (2А72);
  • Дальность стрельбы, (км) БТ - 2, ОТ и ОЗ - 4, ПТУР - 5;
  • Пулемёты 1 × 7,62-мм КТ;
  • ПТРК Барьер;
  • 30-мм АГС-17.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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БТР-4 война России и Украины
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