Осталось 2 км до границы с Россией: ВСУ освободили новые территории

Украинские военные / УНИАН, Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины освободили еще один поселок в Харьковской области.

В настоящее время населенный пункт Казачья Лопань находится под контролем ВСУ.

Видео из освобожденного поселка 11 сентября опубликовал глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко.

Видео дня

"Сегодня 11 сентября, и мы находимся в нашем родном поселке Казачья Лопань", - сказал Задоренко, добравшийся туда пешком.

Он показал также, как местные жители встречают наших военных.

"Казачья есть, была и будет Украиной. Никакого "русского мира" здесь не будет", - добавил глава Дергачевской общины.

Поселок городского типа Казачья Лопань расположен всего более чем в 2 километрах от границы с Россией.

Также, ВСУ заняли Яремовку Харьковской области и поселок Двурачное.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Силы обороны Украины проводят контрнаступательную операцию в Харьковской области с целью освобождения своих территорий от оккупации России. Захватчиков выбивают с занятых ими позиций. Уже освобождены Балаклея, Волохов Яр, Ивановка, Борщевка, Шевченково и другие населенные пункты.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что Украина вернула под свой контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области. Там восстанавливается жизнедеятельность и порядок. Проводятся мероприятия с целью обеспечения безопасности.

10 сентября бойцы армии Украины подняли флаг над Купянском. Город на границе с Россией находился под оккупацией Москвы с самого начала полномасштабной войны. Купянск – важный транспортный узел. Через город шла основная линия снабжения российских оккупантов.

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