"Мойтесь в лужах": украинский журналист пожелал "сдохнуть" жителям Крыма

Журналист обвинил жителей Крыма в поддержке Владимира Путина / Reuters

Скандальный украинский телеведущий Остап Дроздов сделал резкое заявление относительно жителей оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма.

По его мнению, жители этих регионов Украины поддерживают президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, Дроздов также выступил за полную блокаду Крыма и неподконтрольной части Донбасса.

"Я сторонник тотальной, глухой, безальтернативной блокады и Крыма и Донбасса... Была бы моя воля, Крым сидел бы без воды, без света, без ничего. Закрыл бы все. Хотели Путина - пусть сдохнут. Мойтесь в лужах, жрите привозную воду с континента русского. Хотели к Путину - пожалуйста. Он мост вам провел - езжайте туда за водой питьевой...", - подчеркнул он в ходе эфира на своем YouTube-канале.

Журналист высказал мнение о том, что выплата пенсий людям, которые проживают на неподконтрольной Киеву территории Украины, является преступлением.

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"Я считаю, что любые торговые, коммунальные, на уровне энергоносителей, любые отношения с той территорией, приравниваются, в моем понимании, к финансированию терроризма. Потому что таким образом, мы своими двойными пенсиями, которые те вот бабульки, те недобитые КГБистки берут в гривеньках... Все, что зашло туда (деньги от правительства Украины - Ред.), возвращается "Градом" и пулями", - добавил Дроздов.

Напомним, ранее Дроздов заявил о том, что в Украине должны "исчезнуть русскоязычные дети" и позаботиться об этом должна система образования.