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"От голода ел свои игрушки": осиротевший 6-летний Илья из Мариуполя нашел новую семью

15 ноября 2022, 16:01

Родителей Ильи убили российские оккупанты. Осиротевший мальчик неделями прятался в холодном темном подвале с чужими людьми.

'От голода ел свои игрушки': осиротевший 6-летний Илья из Мариуполя нашел новую семью
6-летний Илья нашел новую семью / Instagram mari_bezpalaya

Российские оккупационные войска забрали у 6-летнего Ильи маму и папу. Родители мальчика погибли в первую неделю войны, когда захватчики пошли на штурм Мариуполя. Ребенок жил среди чужих людей, а затем мальчика удалось эвакуировать на подконтрольную Украине территорию, где он нашел новую семью.

О грустной истории со счастливым концом рассказывает CNN.

Супруги из Киева Владимир и Мария Беспаловы до войны мечтали об усыновлении ребенка. Они добросовестно работали, чтобы заработать больше денег и расширить жилую площадь. После этого они хотели заняться вопросом усыновления ребенка. Однако война внесла свои коррективы в их жизнь.

"Мы ждали, чтобы заработать больше денег, иметь лучшую машину, купить дом и построить что-то, чтобы сначала дать нашим детям. Но когда началась война, мы подумали, почему бы не усыновить ребенка сейчас и не достичь этого вместе, как семья", - рассказывает Владимир.

В тот день супружеская пара, проживавшая на востоке Украины, опубликовала обращение в соцсетях.

"Мы хотим усыновить любого мальчика или девочку, любого новорожденного ребенка", - написали они

Через несколько недель это сообщение дошло до волонтера, который помогал тем, кто убегал из Мариуполя. Среди тех, кто выжил и кого удалось вывезти из города, был 6-летний осиротевший Илья Костушевич.

Мать мальчика попала под артиллерийский обстрел. Женщина вышла из дома, чтобы найти еду для своей семьи. Не зная о судьбе своей жены, отец Ильи пошел искать ее на следующий день, но также был убит во время обстрела российской армии.

Маленького Илью забрали к себе соседи. Он неделями прятался в холодном темном подвале с чужими людьми.

"Он так проголодался, что начал есть свои игрушки. Мужчины распивали алкоголь, а дети тех соседей издевались над ним. Он голодал и мерз", - рассказывает Мария.

На следующее утро после сообщения от волонтера супруги отправились в двухдневное автомобильное путешествие в Днепр, где находился Илья.

Сейчас Мария и Владимир уже шесть месяцев как являются законными опекунами Ильи, планируют его официально усыновить, как только будут сняты запреты на усыновление, введенные в Украине на время войны.

'От голода ел свои игрушки': осиротевший 6-летний Илья из Мариуполя нашел новую семью
6-летний Илья нашел новую семью / Instagram mari_bezpalaya

Ситуация осложняется еще и тем, что пара была вынуждена бежать из прифронтового Славянска, где у них остался хороший дом, достойная работа и финансовая стабильность. В Киеве, куда они перебрались, пришлось все начинать с нуля.

"Наша стабильность исчезла. Мы оба потеряли работу и дом. Мы потеряли все сбережения, потеряли абсолютно все. Но мы получили гораздо больше", - рассказывает Беспалова.

Чуть позже благотворители оказали финансовую поддержку семье, которая позволила им приобрести дом.

Несмотря на их счастье как новой семьи, жизнь Ильи становится тяжелее по вечерам, когда в столице выключают электроэнергию из-за вражеских атак на энергосеть.

"Иногда ему становится страшно. У него начинается истерика, и он говорит мне, что это будто снова в Мариуполе, в темноте", - говорит Мария.

Впрочем, маленький Илья учится справляться. Когда он играл с парой в гостиной, освещенной свечами во время одного из отключений электроэнергии, он поднял глаза и сказал: "Я больше не боюсь темноты. Я знаю, что свет снова включится".

'От голода ел свои игрушки': осиротевший 6-летний Илья из Мариуполя нашел новую семью
6-летний Илья нашел новую семью / Instagram mari_bezpalaya

Напомним, что в октябре в Киеве в результате удара иранским дроном-камикадзе погибли супруги, ожидавшие рождения ребенка. Женщину зовут Виктория, а мужчину – Богдан. У обоих жизнь только начиналась – им было по 34 года. В декабре Виктория должна была идти в декрет и готовиться к рождению долгожданного младенца. Однако российские оккупанты беспощадно разрушили мечты молодых супругов.

Также сообщалось, что в результате вражеского обстрела Днепра погибла молодая беременная женщина. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал такие действия российской оккупационной армии очередным терактом на территории Украины.

Больше новостей о зверствах россиян:

война в Украине война России и Украины
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