От россиян осталось мокрое место: украинские защитники взорвали "опорник" РФ

В ходе контрнаступательных действий украинским защитникам удалось уничтожить группу российских оккупантов.
На одном из участков фронта был ликвидирован взводный опорный пункт оккупантов РФ. Об этом рассказали в Государственной пограничной службе Украины.
При этом в результате успешных действий украинских защитников статистика потерь оккупантов пополнена.
"Артиллерия "Стальной границы" несколькими точными выстрелами "накрыла" взводный опорный пункт россиян", - рассказали в ГПСУ.
Смотрите видео - уничтожение опорного пункта РФ:
Ранее сообщалось о том, что ВСУ продвинулись за Андреевку и Клещеевку. Украинские войска вели наступательные действия вблизи Бахмута, но не добились подтвержденных успехов.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ пошли вперед, РФ строит новую линию обороны. В Запорожской области подразделения Вооруженных сил Украины расширили и укрепили плацдарм, а также вышли к окраинам сел Новопрокоповка и Вербовое.
Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают наступление в районе Вербового. Украинские защитники вытесняют противника с занимаемых позиций, закрепляются на занятых рубежах.
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