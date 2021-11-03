"Отче наш" и скандал: антивакцинаторы в Одессе провели молитву за "спасение рода"

Антивакцинаторы провели молитву под зданием горсовета / dumskaya.net

В Одессе противники вакцинации молились за "спасение рода" под зданием горсовета. Во время акции также прозвучали антисемитские заявления.

Несколько десятков противников вакцинации от COVID-19 провели акции, которую приурочили к проходящей внутри сессии, пишет местное издание "Думская".

Участники акции протестовали против "цифрового гетто" и даже "тарифного геноцида", а мероприятие завершилось молитвой "Отче наш".

Читайте такжеПротест антивакцинаторов в Киеве: пророссийские провокаторы благодарят РФ и кричат об "одном народе"Также протест ознаменовался скандалом. Как сообщает Объединенная еврейская община Украины, один из участников акции выступил с антисемитскими заявлениями.

Он настаивал, что страна захвачена "сионистской террористической организацией, которая прислуживает мировой еврейской олигархии, поставившей перед собой цель уничтожение цивилизации".

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В Объединённой еврейской общине Украины намерены обратится с заявлением в полицию Одессы.

Ранее мы сообщали, что под стенами Верховной Рады 3 ноября собирались противники вакцинации против COVID-19. Они перекрыли весь правительственный квартал, чтобы депутаты шли на работу пешком и мокли. Киев утонул в пробках.

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