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На пляжах Одессы запретили купаться: список "опасных" мест

В самый разгар лета в Одессе запрещено купаться на 9 пляжах.

20 июля 2020, 22:27
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Названы пляжи Одессы, на которых запрещено купаться / 1zoom.ru

В Одессе Госслужба по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей вновь призывает воздержаться от купания на 9 пляжах города.

Об этом говорится в сообщении на сайте города в понедельник, 20 июля.

Главное управление госпитальных служб в Одесской области рекомендует временно воздерживаться от морского водопользования на пляжах:

  • Лузановка,
  • Молодая Гвардия,
  • Ланжерон,
  • Отрада,
  • Дельфин ,
  • Аркадия ,
  • 10 в. Большого Фонтана,
  • 13 ст. Большого Фонтана,
  • 16 ст. Большого Фонтана.

Рекомендация действует до особого распоряжения.

Согласно лабораторным исследованиям, которые были приняты 6 июля, морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показателям.

Напомним, ранее известный вирусолог Борис Донской заявил о том, что категорически нельзя купаться на непроверенных пляжах, либо пляжах, в воде возле которых обнаружена кишечная палочка.

Также Главред писал, что по состоянию на средину июля по результатам лабораторных исследований проб воды были обновлены текущие статусы муниципальных пляжей Киева.

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