На пляжах Одессы запретили купаться: список "опасных" мест

Названы пляжи Одессы, на которых запрещено купаться / 1zoom.ru

В Одессе Госслужба по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей вновь призывает воздержаться от купания на 9 пляжах города.

Об этом говорится в сообщении на сайте города в понедельник, 20 июля.

Главное управление госпитальных служб в Одесской области рекомендует временно воздерживаться от морского водопользования на пляжах:

Лузановка,

Молодая Гвардия,

Ланжерон,

Отрада,

Дельфин ,

Аркадия ,

10 в. Большого Фонтана,

13 ст. Большого Фонтана,

16 ст. Большого Фонтана.

Рекомендация действует до особого распоряжения.

Согласно лабораторным исследованиям, которые были приняты 6 июля, морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показателям.

Напомним, ранее известный вирусолог Борис Донской заявил о том, что категорически нельзя купаться на непроверенных пляжах, либо пляжах, в воде возле которых обнаружена кишечная палочка.

Также Главред писал, что по состоянию на средину июля по результатам лабораторных исследований проб воды были обновлены текущие статусы муниципальных пляжей Киева.