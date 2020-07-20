На пляжах Одессы запретили купаться: список "опасных" мест

В Одессе Госслужба по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей вновь призывает воздержаться от купания на 9 пляжах города.
Об этом говорится в сообщении на сайте города в понедельник, 20 июля.
Главное управление госпитальных служб в Одесской области рекомендует временно воздерживаться от морского водопользования на пляжах:
- Лузановка,
- Молодая Гвардия,
- Ланжерон,
- Отрада,
- Дельфин ,
- Аркадия ,
- 10 в. Большого Фонтана,
- 13 ст. Большого Фонтана,
- 16 ст. Большого Фонтана.
Рекомендация действует до особого распоряжения.
Согласно лабораторным исследованиям, которые были приняты 6 июля, морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показателям.
Напомним, ранее известный вирусолог Борис Донской заявил о том, что категорически нельзя купаться на непроверенных пляжах, либо пляжах, в воде возле которых обнаружена кишечная палочка.
Также Главред писал, что по состоянию на средину июля по результатам лабораторных исследований проб воды были обновлены текущие статусы муниципальных пляжей Киева.