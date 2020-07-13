Отопительный сезон под угрозой: в Нафтогазе назвали причину

Отопительный сезон под угрозой из-за долгов - Нафтогаз / vidomosti-ua.com

Отопительный сезон в Украине - сегодня в Нафтогазе заявили о том, что 109 предприятий задолжали компании приличную сумму и этим поставили под угрозу отопительный сезон.

Предприятия-должники не выполнили требования законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа в рамках ПСО. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает пресс-служба НАК Нафтогаз Украины.

"Ненадлежащие расчеты за газ со стороны таких предприятий создают угрозу для поставки тепла потребителям в отопительный период, что является абсолютно недопустимым. Информация содержит, в частности, данные относительно уровня задолженности каждого предприятия и минимальную сумму, уплата которой производителем тепла позволит ему получать газ на условиях ПСО", - говорится в сообщении.

В Нафтогазе также предоставили перечень предприятий, которые имеют задолженность по договорам о реструктуризации задолженности.

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Перечень включает 109 должников при общем количестве теплопроизводителей в Украине (на момент завершения прошлого отопительного сезона) в 1316 предприятий.

Как писал Главред, Нафтогаз заказал у британской компании программное обеспечение для улучшения эффективности управления персоналом на сумму в 1,97 млн евро.

Как ранее сообщалось, российская газовая компания Газпром начала демонтаж труб на территории РФ, по которым ранее осуществлялись поставки газа в Украину.