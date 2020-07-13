УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Отопительный сезон под угрозой: в Нафтогазе назвали причину

В компании припугнули отсутствием тепла в батареях из-за огромных долгов.

13 июля 2020, 20:04
отопление, батарея, коммуналка
Отопительный сезон под угрозой из-за долгов - Нафтогаз / vidomosti-ua.com

Отопительный сезон в Украине - сегодня в Нафтогазе заявили о том, что 109 предприятий задолжали компании приличную сумму и этим поставили под угрозу отопительный сезон.

Предприятия-должники не выполнили требования законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа в рамках ПСО. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает пресс-служба НАК Нафтогаз Украины.

"Ненадлежащие расчеты за газ со стороны таких предприятий создают угрозу для поставки тепла потребителям в отопительный период, что является абсолютно недопустимым. Информация содержит, в частности, данные относительно уровня задолженности каждого предприятия и минимальную сумму, уплата которой производителем тепла позволит ему получать газ на условиях ПСО", - говорится в сообщении.

В Нафтогазе также предоставили перечень предприятий, которые имеют задолженность по договорам о реструктуризации задолженности.

Читайте такжеСанкции против Северного потока-2: в Нафтогазе объяснили, что означает законопроект Сената США

Перечень включает 109 должников при общем количестве теплопроизводителей в Украине (на момент завершения прошлого отопительного сезона) в 1316 предприятий.

Как писал Главред, Нафтогаз заказал у британской компании программное обеспечение для улучшения эффективности управления персоналом на сумму в 1,97 млн евро.

Как ранее сообщалось, российская газовая компания Газпром начала демонтаж труб на территории РФ, по которым ранее осуществлялись поставки газа в Украину.

новости Украины Нафтогаз отопительный сезон
Сейчас вы просматриваете новость «Отопительный сезон под угрозой: в Нафтогазе назвали причину». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

20:16
Зеленский требует пожизненное за смертельные ДТП подшофе
20:04
Отопительный сезон под угрозой: в Нафтогазе назвали причину
20:00
В Киеве "поцеловались" трамваи, опубликованы фото
19:51
В Слуге народа рассказали о кандидатах на пост главы Нацбанка и АМКУ Видео
19:42
Экономист предупредил о подорожании хлеба
19:30
"Мир не вернется к нормальной жизни": ВОЗ ошарашила заявлением
19:30
"Сепарские твари множатся": Ницой взбесилась из-за русского языка детского тренера
19:18
"Черные от грязи": раскрыли условия работы доставки воды в Днепре
19:12
Гороскоп всех знаков Зодиака на 14 июля: покровительство доброй силы и обман в делах Видео
19:00
Лесной пожар на Луганщине: спасатели сообщили о ликвидации возгорания
18:56
Еще один известный украинский боксер опозорился ответом на вопрос о Крыме
18:40
Юлия Панкова упала в озеро
18:29
Убийство Старицкого: суд решил судьбу экс-главы МИД Кожары Видео
18:26
Дела плохи: украинцы оценили экономическое положение страны
18:21
"Судно начало тонуть": оппозиционер рассказал о крайне вредном для Кремля изменении Видео
18:16
Быстро нейтрализует коронавирус: ученые изобрели лекарство от тяжелого COVID-19 Видео
17:56
Молодые люди также страдают: Минздрав озвучил пугающую статитстику
17:44
Рак крови: симптомы и факторы риска
17:43
COVID-19 становится все более опасным: в Минздраве дали тревожный прогноз Видео
17:39
Люцифер 5 сезон - сюжет и официальный трейлер сериала Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять