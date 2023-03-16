Отправились на передовую: танки AMX-10 RC уже в Украине

Колесные танки AMX-10 RC, предоставленные Парижем уже доставлены на территорию Украины.
Как заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню перед Комиссией по обороне Национального собрания в среду, 15 марта, танки уже были отправлены на передовую.
"Некоторые уже ушли на передовую", - пишет французское издание Le Figaro.
Вместе с тем, он не уточнил, сколько всего этих танков поставлено в Украину.
Танки AMX-10 RC
AMX-10 RC — французские бронеавтомобили, которые классифицируют как легкие танки.
Формально это боевая машина пехоты, предназначенная для разведки в опасных условиях и даже для огневой поддержки.
Оснащена гораздо более мощным оружием, чем большинство обычных БМП — орудием калибром 105 мм.
Танки AMX-10 RC - что о них известно
AMX-10RC — французский тяжёлый бронеавтомобиль, часто классифицируемый также как колёсный танк, передает Википедия
Создан фирмой Satory Military Vehicles, совместным предприятем GIAT и "Рено", по заказу ВС Франции и предназначался на роль разведывательной машины, способной также бороться с вражеской бронетехникой.
Серийное производство AMX-10RC осуществлялось с 1976 по 1994 год. Всего было выпущено 457 бронеавтомобилей этого типа. 337 из них поступили на вооружение французской армии, страна применяла их в войне в Персидском заливе и ряде миротворческих операций.
Ещё 120 машин были поставлены на экспорт в Марокко и Катар. В начале января 2023 года президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал передачу AMX-10RC Украине.
Как сообщал Главред, президент Франции Эммануэаль Макрон отдал распоряжение изучить вопрос передачи Украине танков Leclerc. Вместе с тем украинские военные могут столкнуться с проблемами при эксплуатации и обслуживании тяжелого французского танка.
Макрон заявил, что не исключает предоставления Украине танков Leclerc в будущем. Для передачи этой тяжелой техники должно быть соблюдено три условия:
- во-первых, этот танк не должен стать причиной для эскалации;
- во-вторых, он должен оказать реальную и эффективную поддержку украинской армии;
- в-третьих, он не должен ослаблять обороноспособность Франции.
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