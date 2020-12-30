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Отстранение Тупицкого: КСУ ответил на указ Зеленского и выдвинул обвинения

30 декабря 2020, 15:19
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Указ президента является "юридически ничтожным", заявили в Конституционном суде.

Тупицкий
В КСУ прокомментировали резонансный указ президента / УНИАН

В Конституционном суде Украины оценили указ президента Владимира Зеленского об отстранении от должности главы КСУ Александра Тупицкого.

Президент вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил предписания ст.1, 6, 8, 19, 106, 147, 149, 153 Конституции Украины, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте КСУ.

"С конституционно-правовой точки зрения указ президента Украины "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" от 29 декабря 2020 года №607/2020 является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он издан президентом Украины с превышением его конституционных полномочий, противоречит конституционным принципам организации государственной власти в Украине, конституционным принципам деятельности Конституционного суда Украины, посягает на конституционно-правовой статус судьи Конституционного суда Украины", - сказано в документе.

В КС подчеркнули, что указ Зеленского фактически является противоправным вмешательством в деятельность судьи Конституционного суда Украины, препятствием выполнению им своих служебных обязанностей, что влечет за собой юридическую ответственность.

"Исходя из этого, судья Конституционного суда Украины А. Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и законом Украины "О Конституционном суде Украины", а президент Украины - немедленно отменить свой указ 607/2020 от 29 декабря 2020 года", - добавили в КСУ.

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Напомним, ранее в Конституционном суде рассказали, что Тупицкий находится на своем рабочем месте, несмотря на запрет пропускать его в здание КСУ.

Из Офиса президента поступило указание не пропускать Тупицкого в здание КСУ, а на усиление были направлены дополнительные сотрудники Управления госохраны. В то же время на Тупицкого сделали гостевой пропуск, по которому он и вошел в здание КСУ.

Отстранение от должности главы КСУ:

  • Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.
  • "Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и разрешения конституционного кризиса", - подчеркнул глава государства.
  • Решение было принято после получения и обработки специалистами Офиса президента ходатайство Офиса генерального прокурора, подписанного исполняющим обязанности генпрокурора, об отстранении судьи КСУ Александра Тупицкого от должности сроком на два месяца.
  • 28 декабря председатель КС Тупицкий не явился на вызов в Офис генерального прокурора, поэтому сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.
  • В Конституционном суде считают, что отстранение Тупицкого на основании решения следственного судьи будет противоречить Конституции.
Владимир Зеленский КСУ Конституционный Суд новости Украины Александр Тупицкий
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