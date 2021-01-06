Отстраненный Зеленским Тупицкий покинул Украину – экс-нардеп

Александр Тупицкий прилетел в Дубай, поделился Сергей Лещенко / Скриншот

Александр Тупицкий, отстраненный президентом Владимиром Зеленским от исполнения обязанностей главы Конституционного суда Украины, покинул Родину.

В среду, 6 января, Тупицкий прилетел в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов – Дубай, написал бывший нардеп, член наблюдательного совета акционерного общества Укрзализныця Сергей Лещенко в Telegram.

По его сведениям, Тупицкий летел в Дубай из Киева.

"Как сообщают пассажиры рейса Киев – Дубай PQ 481, вместе с ними в жарких Эмиратах 6 января приземлился глава Конституционного суда Александр Тупицкий…", – сообщил экс-нардеп.

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