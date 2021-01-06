Отстраненный Зеленским Тупицкий покинул Украину – экс-нардеп

Тупицкий сегодня прибыл в крупнейший город ОАЭ, сообщил Лещенко.
Александр Тупицкий, отстраненный президентом Владимиром Зеленским от исполнения обязанностей главы Конституционного суда Украины, покинул Родину.
В среду, 6 января, Тупицкий прилетел в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов – Дубай, написал бывший нардеп, член наблюдательного совета акционерного общества Укрзализныця Сергей Лещенко в Telegram.
По его сведениям, Тупицкий летел в Дубай из Киева.
"Как сообщают пассажиры рейса Киев – Дубай PQ 481, вместе с ними в жарких Эмиратах 6 января приземлился глава Конституционного суда Александр Тупицкий…", – сообщил экс-нардеп.
Конституционный кризис в Украине и "разборки" с Александром Тупицким – что нужно знать
- В конце октября Конституционный суд признал неконституционным закон о введении уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов судьями, депутатами и чиновниками.
- Потом КСУ лишил Национальное агентство по предупреждению коррупции права проводить мониторинг электронных деклараций и обязал НАПК закрыть их реестр.
- После этого Владимир Зеленский срочно созвал заседание СНБО. Власти решили возобновить ответственность за недостоверные сведения в электронных декларациях. Позже было возобновлено полноценное функционирование НАПК.
- В конце декабря Тупицкого вызывали в Офис генпрокурора для вручения подозрения по делу о приватизации Зуевского энергомеханического завода, который находится в Донецкой области.
- Тупицкий не явился на вызов, и Офис генпрокурора попросил главу государства временно отстранить его от исполнения служебных обязанностей.
- Зеленский отстранил Тупицкого своим указом.
- В КСУ считают, что президент не имел права отстранять Тупицкого. Судья КС Игорь Слиденко заявил, Тупицкий будет продолжать ходить на работу и исполнять свои обязанности.
Автор: Екатерина Присяжнюк