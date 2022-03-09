"Папа, нам надо убираться из Украины?": Зеленский рассказал, почему не уехал и как реагирует семья

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему до сих пор не уехал из страны и как к этому решению относится его семья.

В интервью Bild президент сказал, что его дети говорят, что он должен остаться здесь.

"Они (семья - ред.) гордятся мной. Они гордятся тем, что мы украинцы. Они понимают, что я мог уже сбежать или быть в безопасности. Но они меня понимают и поддерживают мое решение. Потому что это решение для нашей страны. Они хотят, чтобы Киев оставался сильным", - пояснил Зеленский.

Он отметил, что как люди, они, конечно, беспокоятся.

"Худшее, что могло случиться, уже произошло. У нас война, Россия против Украины. Столько людей уже погибло. Страна разрушена. Что еще хуже может случиться с людьми, которые потеряли своих детей? Но мы верим в будущее. Мы не сдадимся, мы не продадим нашу землю", - подчеркнул лидер Украины.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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