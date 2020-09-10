"Партия клоунов и юмористов": дуэт Кролики собрался в мэры Киева

Владимир Моисеенко и Владимри Данилец / УНИАН

Звезды телевизионного юмора 1990-х, дуэт Кролики (Владимир Данилец и Владимир Моисеенко) выпустили ролик, в котором объявили себя кандидатами в мэры Киева на будущих местных выборах.

Видео появилось в эфире телеканала 112.

Юмористы в глумливом стиле пообещали киевлянам провести винопровод в отделения столичных банков, а также переселить в дома-"хрущевки" всех столичных чиновников.

Свою инициативу комики объяснили тем, что "в стране уже не осталось юмористов, которые не пошли бы в большую политику".

"Мы решили баллотироваться в мэры Киева! Вдвоем! Вся наша страна в едином порыве семимильными шагами интегрируется в Европу, а мы знаем, что во многих европейских странах есть понятие "родитель номер один" и "родитель номер два" вместо "мама" и "папа", ‒ заявил Моисеенко.

Соответственно, по словам его напарника, в Киеве как в европейской столице могут быть "мэр номер один и мэр номер два". Также Кролики объявили о том, что представляют партию "Комиков, клоунов и юмористов".

Кроме того, Данилец и Моисеенко пообещали поднять пенсии киевлянам до 1,5 тысячи евро в месяц, доплачивать пенсионерам по 200 гривен за посещение врачей, а также расширить все улицы Киева до четырех полос в каждую сторону.

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