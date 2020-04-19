"Пасха - это победа над смертью": Зеленский поблагодарил украинцев

Зеленский выразил благодарность гражданам / скриншот

Глава государства Владимир Зеленский, который вчера призвал найти позитив во время пребывания на карантине, поблагодарил глав ОГА и полицию за добросовестную работу на Пасху.

Президент также поблагодарил духовенство и верующих за гражданскую сознательность и соблюдение ограничений в пасхальные дни, заявили в Офисе Зеленского.

"В этом году на богослужение пришло 130 тыс. верующих. В прошлом году на Пасху в церквях собралось 7,5 млн прихожан. Эта разница показывает сознание украинцев, наше бережное отношение к родным и близким. Мы действительно показали, что Пасха - это победа жизни над смертью", - сказал Зеленский.

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Как заявили руководители ОГА, в храмах в основном соблюдали правила по недопущению большого скопления людей. Богослужения в большинстве церквей проходили или в присутствии незначительного количества прихожан, или вообще за закрытыми дверями.

По информации копов, богослужения проводились в 13658 храмах во всех областях Украины. Участие в них приняли почти 130 тыс. граждан.

В 19 храмах на территории 13 областей было зафиксировано нарушение карантинных ограничений, в частности, чрезмерное скопление людей и отсутствие индивидуальных средств защиты.

"Больше всего нарушений – в Донецкой области, там начато уголовное производство. В Запорожской, Ровенской и Черниговской областях полицейские составили три административных протокола", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал празднование Пасхи дома. Проведение массовых праздничных богослужений запрещено.

Главред писал о том, как освятить пасху онлайн в 2020 год. Верующих освободили даже от обязанности святой исповеди и причастия.