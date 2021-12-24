Печерский суд Киева согласился задержать Порошенко - СМИ

Порошенко подозревают в госизмене.
Печерский суд столицы дал согласие на задержание пятого президента Украины Петра Порошенко по подозрению в госизмене.
Издание Українські новини пишет, что решение якобы было принято утром в пятницу, 24 декабря. Его цель дальнейший арест лидера Европейской солидарности.
Также издание Главком пишет, что и.о. генпрокурора Украины Алексей Симоненко подписал ходатайство, в котором говорится, что Порошенко якобы назначен залог в сумме 1 млн грн.
Отметим, на данный момент лидер Европейской солидарности находится в Европе с рабочим визитом.
Напомним, ранее Порошенко "прославился" своим побегом от представителя ГБР, который пытался вручить ему повестку под стенами Верховной Рады.
После этого, нардепа заметили в аэропорту Борисполь. А журналисты выяснили, что билет он купил спустя 15 минут, после обнародования информации о "побеге" в СМИ.
На следующий день Порошенко, как анонсировала после инцидента пресс-служба "ЕС", встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем в Турции.
Также ранее антимонопольный комитет оштрафовал группу компаний Roshen, связанных с нардепом Петром Порошенко Roshen. Сумма составила 283,63 миллиона гривень.
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