Пехота ВСУ в ближайшее время поднимет флаг Украины над Донбассом и в Крыму – Сырский

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский поздравил украинских военных с Днем пехоты и выразил уверенность, что скоро пехотинцы поднимут флаг Украины над Донецком, Луганском и Крымским полуостровом.
В своем Telegram-канале он написал о том, что за последние годы пехотинцы ВСУ показали – даже в самой сложной обстановке можно приложить усилия для перелома событий в свою пользу. И там, где врага намного больше, можно отвоевать свою украинскую землю.
"Уверен, что в ближайшее время украинская пехота поднимет украинский флаг над деоккупированным Донецком, Луганском и в Крыму", - сказал Сырский.
Также он добавил, что контрнаступления ВСУ стали успешными благодаря четкой дисциплине и профессионализму украинской пехоты.
Смотрите видео поздравления Сырского украинских пехотинцев в Telegram-канале Главреда
"Сегодня праздник не только Сухопутных войск, но и защитников территориальной обороны, десантно-штурмовых войск, морской пехоты и всех, кто бок о бок в окопах держит линию фронта, где идут тяжелые бои", - подчеркнул Александр Сырский.
Контрнаступление ВСУ
Президент Владимир Зеленский сказал, что силы обороны Украины намерены провести контрнаступательную операцию с целью освобождения своих территорий. По словам главы государства, успех ВСУ зависит от дальнейшей военной поддержки стран-союзников на Западе.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина настроена на освобождение всех своих земель. По его словам, результаты анонсированного контрнаступления армии будут уже в ближайшее время.
Бывший советник главы Офиса президента, военнослужащий Виктор Андрусив полагает, что для освобождения Крыма Украине достаточно будет подойти к Азовскому морю и разбомбить Крымский мост. Но за Донбасс придется серьезно воевать.
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