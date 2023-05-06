Пехота ВСУ в ближайшее время поднимет флаг Украины над Донбассом и в Крыму – Сырский

Пехотинцы армии Украины показали, что даже в самых сложных ситуациях можно переломить ход событий и отвоевать свою землю, отметил Александр Сырский.

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Бойцы ВСУ показали свою способность действовать решительно в самых сложных моментах - Сырский / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети, 28-я ОМБр

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский поздравил украинских военных с Днем пехоты и выразил уверенность, что скоро пехотинцы поднимут флаг Украины над Донецком, Луганском и Крымским полуостровом.

В своем Telegram-канале он написал о том, что за последние годы пехотинцы ВСУ показали – даже в самой сложной обстановке можно приложить усилия для перелома событий в свою пользу. И там, где врага намного больше, можно отвоевать свою украинскую землю.

"Уверен, что в ближайшее время украинская пехота поднимет украинский флаг над деоккупированным Донецком, Луганском и в Крыму", - сказал Сырский.

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Также он добавил, что контрнаступления ВСУ стали успешными благодаря четкой дисциплине и профессионализму украинской пехоты.

Смотрите видео поздравления Сырского украинских пехотинцев в Telegram-канале Главреда

Сырский поздравил украинских пехотинцев / Скриншот Главред

"Сегодня праздник не только Сухопутных войск, но и защитников территориальной обороны, десантно-штурмовых войск, морской пехоты и всех, кто бок о бок в окопах держит линию фронта, где идут тяжелые бои", - подчеркнул Александр Сырский.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский сказал, что силы обороны Украины намерены провести контрнаступательную операцию с целью освобождения своих территорий. По словам главы государства, успех ВСУ зависит от дальнейшей военной поддержки стран-союзников на Западе.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина настроена на освобождение всех своих земель. По его словам, результаты анонсированного контрнаступления армии будут уже в ближайшее время.

Бывший советник главы Офиса президента, военнослужащий Виктор Андрусив полагает, что для освобождения Крыма Украине достаточно будет подойти к Азовскому морю и разбомбить Крымский мост. Но за Донбасс придется серьезно воевать.

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