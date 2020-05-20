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В Раде провалили закон о досрочном выходе украинок на пенсию

20 мая 2020, 15:58

Депутаты Рады отклонили закон, который давал бы украинкам право досрочно уйти на пенсию.

Пенсия, украинцы
В Раде провалили закон о досрочном выходе украинок на пенсию / УНИАН

Депутаты Верховной Рады IX созыва отклонили закон, по которому женщины-украинки получали бы право досрочного выхода на пенсию.

С таким заявлением в среду, 23 мая, выступила руководитель парламентского Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова (фракция Слуга народа). По ее словам, нардепы приняли решение рекомендовать президенту отклонить соответствующий закон во время заседания парламента, которое прошло в среду, 20 мая.

Читайте такжеВ мае миллионы украинцев останутся без повышения пенсий: кому не повезет"Учитывая результаты рассмотрения комитетом, комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде поддержать предложения экс-президента и отклонить закон в целом так, как это должна была сделать предыдущая Рада", - заявила Третьякова.

Вышеуказанным законопроектом предполагалось, что до 1 января 2022 года украинки получат право досрочного выхода на пенсию ‒ но только те, которые достигли 55-летнего возраста, имеют трудовой стаж не менее 30 лет и уволились с работы.

Документ в первоначальном виде был принят предыдущим, VII созывом Рады еще в 2015-м году. Но тогдашний глава страны Петр Порошенко возвратил законопроект в парламент. Он заявил, что дефицит бюджета Пенсионного фонда не позволит воплотить такой законопроект в жизнь.

Напомним, по состоянию на май 2020 года в Украине мужчины могут идти по достижению 60-летнего возраста, а женщины — с 59,5 лет).

новости Украины Верховная Рада Галина Третьякова пенсия
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