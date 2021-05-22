УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Переговоры Байдена с Путиным: в США объяснили потерю интереса к Украине

22 мая 2021, 21:29
Прослушать новость
Остановить

Запад потерял стимул для разрешения конфликта на Донбассе, уверен Марк Симаковски.

Байден Путин
Джо Байден и Владимир Путин / Reuters

Вопрос разрешения конфликта на востоке Украины должен стать центральной темой ожидаемой встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, заявил американский эксперт Марк Симаковски.

Как подчеркнул он в комментарии Голосу Америки, встреча президентов США и России будет критически важным моментом, и она продемонстрирует, насколько Вашингтон хочет помогать Киеву.

Эксперт уверен, что Америке нужно поговорить с Россией об Украине на президентском уровне.

"Это должно быть разговор, в котором Россия проявит свое желание разрешить кризис, раз и навсегда вернуть украинские территории, найти путь, как прекратить российскую оккупацию Украины. Это сложный вызов. Он предусматривает много больших уступок, в том числе, и о санкциях, предусматривает большое количество так называемых плетей, которые будут использоваться в отношении Москвы, если она не захочет сотрудничать", - говорит он.

Американский аналитик отметил, что результаты переговоров Байдена с Путиным станут мерилом политики США в отношении Украины.

"Западные страны потеряли фокус и стимулы для разрешения конфликта. И в данной ситуации Соединенные Штаты могут сделать потенциальный толчок, но я не думаю, что эта администрация решила, каким она хочет видеть развитие процесса по разрешению конфликта в Украине. К тому же, Нормандский формат предусматривает уровень переговоров и привлечения на уровне президентов. То есть, в случае нынешней администрации, вероятность такого сценария возрастает, но нет полной уверенности в том, что Белый дом готов быть вовлеченным в переговорный процесс на таком уровне", - добавил Симаковски.

Читайте такжеПочему Байден вряд ли приедет в Украину

Переговоры Зеленского с Байденом:

  • 2 апреля после общения с Байденом Зеленский заявил, что президент Соединенных Штатов Америки заверил его, что Украина никогда не останется одна против агрессии Российской Федерации.
  • Президент Владимир Зеленский заверил президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, что политика Украины направлена ​​на системную деолигархизацию.
  • Отдельно президент США выразил убеждение, что успех Украины будет успехом всего Европейского континента, и подчеркнул неизменную поддержку нашего государства со стороны Соединенных Штатов.
новости США Владимир Путин Джо Байден новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Переговоры Байдена с Путиным: в США объяснили потерю интереса к Украине». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Звезда Слуги народа публично показала трусики в соблазнительной позеЗвезда Слуги народа публично показала трусики в соблазнительной позе С Днем вышиванки 2021: картинки, гиф и поздравления яркиеС Днем вышиванки 2021: картинки, гиф и поздравления яркие Умерла Татьяна Проценко - биография, фильмы и тяжелая болезнь актрисыУмерла Татьяна Проценко - биография, фильмы и тяжелая болезнь актрисы Семь вещей, которые дерматологи делают каждый день для здоровья кожиСемь вещей, которые дерматологи делают каждый день для здоровья кожи Каменских раскрыла подробности съемок эротичных танцев в клипе Красное виноКаменских раскрыла подробности съемок эротичных танцев в клипе Красное вино

Последние новости

22:16
В Умани произошла жуткая стрельба
22:02
Гороскоп на завтра 23 мая 2021 всех знаков Зодиака: кому грозит роковое знакомство
21:31
На Киевщине фермер зверски задушил подчиненного и позвонил копам
21:29
Переговоры Байдена с Путиным: в США объяснили потерю интереса к Украине Видео
20:57
Эксперт предрек провал Крымской платформы и назвал причину Видео
Реклама
20:52
Всего одна специя: как понизить кровяное давление Видео
20:47
В Канаде придумали, как "накажут" Иран за кровавую катастрофу МАУ
20:30
Евровидение 2021 - список всех финалистов и порядок выступления Видео
20:20
В СБУ рассказали о "пленках Медведчука" и намекнули на новый компромат Видео
20:10
"Полный позор": почему при огромном военном потенциале Украина ждет "крошек" от США мнение
20:07
В Израиле подсчитали колоссальные убытки от обстрелов Видео
19:55
Медики указали на вред горячего душа: что грозит коже
19:27
Насколько плохо пропускать завтрак: врачи дали ответ Видео
19:16
В России разъяренная львица едва не загрызла дрессировщика
18:56
Обман туристов и адский сервис: в РФ предупредили об ужасах в Крыму Видео
18:39
Эксперт объяснил, почему России и Украине не удается договорить по Донбассу Видео
18:35
Проблема со ссылкой на порносайт в учебнике решена: автор раскрыл подробности Видео
18:24
В Украине резко подскочила цена на сахар Видео
18:17
Путинские росгвардейцы погибли на учениях в РФ, опубликовано видео Видео
17:53
В России заявили об отступлении США от удара по СП-2 и назвали цель санкций Видео
Реклама
17:35
Продюсер оценил выступления главных фаворитов Евровидения 2021 Видео
17:15
Ученые из Китая сделали прогноз о новой мировой пандемии
16:56
Дичь в центре Киева: парень справил нужду в фонтан на глазах у прохожих Видео
16:35
Синоптик предупредил Украину о "погодном перевороте": что грозит в ближайшие дни Видео
16:06
Историческое решение Украины на Евровидении отразится на имидже украинского языка – Путинцев Видео
16:04
Навоз для Лукашенко: в Киеве у посольства Беларуси устроили перформанс с душком Видео
15:38
Убил за царапину: в Киеве мужчина выбросил из окна высотки кошку с котятами Видео
15:31
"Неканоничная" вышиванка Зеленского: эксперт объяснил, есть ли "зрада" Видео
15:14
Евровидение 2021: продюсер "проехался" по номеру конкурсантки из России Видео
15:10
Кулеба раскрыл планы Путина против Украины после запуска Северного потока-2 Видео
14:20
Украине из-за Медведчука грозит "удар Путина": в МИД предупредили, к чему готовиться Видео
13:47
В Киеве на марше за права трансгендеров скрутили "крестоносца" Видео
13:21
Коллапс с водой в Крыму: в МИД резко ответили на обвинение РФ в адрес Украины Видео
13:20
Убийство украинки в Италии: тело нашли спустя полгода
13:16
Китайский марсоход начал исследовать Красную планету: обнародованы первые фото Фото Видео
12:28
Гора трупов женщин в саду: в Сальвадоре бывший коп оказался серийным убийцей Фото Видео
12:20
Соблазнительная французская челка Бриджит Бардо вернулась в моду на лето 2021 Фото Видео
12:15
"Маму бьют": в Донецкой области женщину забили до смерти кирпичом
12:15
В Украине подъем поп-музыки, а в России – деградация: продюсер оценил борьбу стран на Евровидении
12:07
Юля Зайка обратилась к Михаилу после драматического финала Холостяка
Реклама
11:40
Макрон "бахнул" за Украину после тоста на украинском Видео
11:24
От изучения узоров на вышиванках до измерения черепов циркулем – один шаг мнение
11:19
Работал снайпер: на Донбассе украинский военный получил тяжелое ранение Видео
11:19
Катя Осадчая в шикарном платье-корсете с глубоким декольте взбудоражила Сеть
10:59
"Законсервировался" на Лорак: продюсер объяснил, почему Киркоров "врос" в Евровидение Видео
10:50
Гороскоп на 22 мая 2021 года всех знаков Зодиака: встреча с половинкой и угрозы Видео
10:32
Эксперт объяснил, чем грозит власти Зеленского отставка Шмыгаля Видео
10:05
"Казнить уродов": в Сети призывают жестко наказать семью педофилов-логопедов из Одесской области Видео
09:38
В моду на лето 2021 врываются восхитительные соломенные сумки Фото Видео
09:37
В Кремле сделали заявление в ответ на новые санкции США против Северного потока-2 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять