Переговоры Байдена с Путиным: в США объяснили потерю интереса к Украине

Джо Байден и Владимир Путин / Reuters

Вопрос разрешения конфликта на востоке Украины должен стать центральной темой ожидаемой встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, заявил американский эксперт Марк Симаковски.

Как подчеркнул он в комментарии Голосу Америки, встреча президентов США и России будет критически важным моментом, и она продемонстрирует, насколько Вашингтон хочет помогать Киеву.

Эксперт уверен, что Америке нужно поговорить с Россией об Украине на президентском уровне.

"Это должно быть разговор, в котором Россия проявит свое желание разрешить кризис, раз и навсегда вернуть украинские территории, найти путь, как прекратить российскую оккупацию Украины. Это сложный вызов. Он предусматривает много больших уступок, в том числе, и о санкциях, предусматривает большое количество так называемых плетей, которые будут использоваться в отношении Москвы, если она не захочет сотрудничать", - говорит он.

Американский аналитик отметил, что результаты переговоров Байдена с Путиным станут мерилом политики США в отношении Украины.

"Западные страны потеряли фокус и стимулы для разрешения конфликта. И в данной ситуации Соединенные Штаты могут сделать потенциальный толчок, но я не думаю, что эта администрация решила, каким она хочет видеть развитие процесса по разрешению конфликта в Украине. К тому же, Нормандский формат предусматривает уровень переговоров и привлечения на уровне президентов. То есть, в случае нынешней администрации, вероятность такого сценария возрастает, но нет полной уверенности в том, что Белый дом готов быть вовлеченным в переговорный процесс на таком уровне", - добавил Симаковски.

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