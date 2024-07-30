Переговоры приблизились: Украина готовится к встрече Зеленского и Си Цзиньпина

Недавний визит главы МИД Украины повлиял на развитие дипломатического диалога с Китаем.

https://glavred.info/ukraine/peregovory-priblizilis-ukraina-gotovitsya-k-vstreche-zelenskogo-i-si-czinpina-10584548.html Ссылка скопирована

Подготовка к встрече глав Украины и Китая продолжается / Коллаж: Главред, фото: flickr, Владимир Зеленский

В этом году Украина и Китай динамично развивает диалог, в частности для того, чтобы провести встречу между президентами стран - Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином. Об этом во время брифинга рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

"Украинско-китайский диалог очень динамично развивается, особенно в этом году. И мы убеждены, что он продолжит развиваться на разных уровнях, будут еще встречи и разговоры", - говорит представитель МИД.

Тихий отметил, что работа над встречей Зеленского и Си Цзиньпина ведется постоянно, но недавний визит министра иностранных дел Украины приблизил прямые переговоры между руководителями стран.

видео дня

"Но когда такая встреча будет, когда эта договоренность будет достигнута, рановато говорить", - добавил представитель МИД.

Кто такой Георгий Тихий? Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

Диалог Украины и Китая - последние новости

Накануне президент Владимир Зеленский сделал заявление относительно рабочего визита главы МИД Дмитрия Кулебы в Китай. Пекин, по словам главы государства, поддерживает территориальную целостность Украины.

До этого Зеленский говорил непосредственно с лидером Китая по телефону. Си Цзиньпин сказал президенту Украины, что не будет продавать и передавать оружие России.

Ранее стало известно, что Китай имеет альтернативный взгляд на мир в Украине и Зеленский заявил, что он может подготовить альтернативную формулу мира. Если КНР разделяет этот путь к миру, то вместе с Украиной будет найдена возможность для диалога.

Другие новости о Китае:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред