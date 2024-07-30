Переговоры приблизились: Украина готовится к встрече Зеленского и Си Цзиньпина

В этом году Украина и Китай динамично развивает диалог, в частности для того, чтобы провести встречу между президентами стран - Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином. Об этом во время брифинга рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
"Украинско-китайский диалог очень динамично развивается, особенно в этом году. И мы убеждены, что он продолжит развиваться на разных уровнях, будут еще встречи и разговоры", - говорит представитель МИД.
Тихий отметил, что работа над встречей Зеленского и Си Цзиньпина ведется постоянно, но недавний визит министра иностранных дел Украины приблизил прямые переговоры между руководителями стран.
"Но когда такая встреча будет, когда эта договоренность будет достигнута, рановато говорить", - добавил представитель МИД.
Кто такой Георгий Тихий?
Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.
Диалог Украины и Китая - последние новости
Накануне президент Владимир Зеленский сделал заявление относительно рабочего визита главы МИД Дмитрия Кулебы в Китай. Пекин, по словам главы государства, поддерживает территориальную целостность Украины.
До этого Зеленский говорил непосредственно с лидером Китая по телефону. Си Цзиньпин сказал президенту Украины, что не будет продавать и передавать оружие России.
Ранее стало известно, что Китай имеет альтернативный взгляд на мир в Украине и Зеленский заявил, что он может подготовить альтернативную формулу мира. Если КНР разделяет этот путь к миру, то вместе с Украиной будет найдена возможность для диалога.
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