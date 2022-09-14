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Переправа разбита, мост разрушен: на юге ВСУ уничтожили сотню оккупантов и Ми-8 РФ

14 сентября 2022, 06:25

Ликвидировано более ста оккупантов, четыре склада с боеприпасами на Херсонщине и десятки единиц военной техники РФ.

Херсонская область, Херсонщина, украинские военные, ВСУ, танк
На южном направлении ВСУ нанесли удар по оккупантам / Фото из открытых источников, УНИАН

На Южном направлении Вооруженные силы Украины за минувшие сутки, 13 сентября, произвели девять авиационных ударов и выполнили 430 ракетно-артиллерийских задач по позициям российских оккупантов.

В результате было уничтожено более ста оккупантов, четыре склада с боеприпасами на Херсонщине и десятки единиц военной техники противника, сообщает Оперативное командование Пивдень.

Уточняется, что в результате ударов ВСУ поражены три района сосредоточения вражеских сил и средств в Миловом и Дудчанах, три пункта управления в Урожайном и Херсоне.

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Кроме того, огневым ударом сорваны попытки ремонтных работ на Каховском мосту, он остается непригодным для использования. Понтонная переправа в Дарьевке также поражена, ее дальнейшее использование невозможно.

Подтверждены потери россиян на юге:

  • 121 оккупант;
  • пять танков;
  • девять бронированных машин;
  • три гаубицы "Мста-Б";
  • две самоходные артустановки "Гвоздика";
  • два ЗРК "Панцирь С1";
  • станция радиолокационной борьбы;
  • четыре склада с боеприпасами;
  • бомбардировщик Су-24М;
  • вертолет Ми-8.

Продвижение ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила и Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

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