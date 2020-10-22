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Избили из-за пачки масла: в Киеве охранники супермаркета набросились на покупателя

22 октября 2020, 15:21

Мужчине пришлось обратится за помощью к медикам.

В киевском супермаркете избили мужчину / pixabay

На столичной Оболони охрана супермаркета набросилась и избила мужчину, который пришел купить продукты. Как пишет пострадавший в Facebook, это произошло в супермаркете Varus.

Юрий Солоха говорит, что охрана и сотрудники магазина заподозрили его в краже пачки масла, но, оказалось, просто перепутали с другим посетителем.

"Я зашел купить молоко. Взял молоко, подошел на кассу, оплатил и забрал сдачу. Меня за спиной позвали фразой "молодой человек". Когда я повернулся к нему в этот момент сзади подбежали еще три человека и заламали мне руки и один из этих людей сделал подсечку за ногу и толкнули меня так, что я упал лицом в пол... Угрожали сломать руку, если я буду сопротивляться", - описал события автор поста.

По словам мужчины, охрана была одета в гражданское, но один их них показал бейджик супермаркета. Юрия обвинили в том, что он украл сливочное масло. Охранники сказали, что у них есть видео, доказывающее факт кражи. Как оказалось, охрана ошиблась. Но при этом мужчине продолжили наносить удары.

"Меня подняли и совершают еще два удара в грудную клетку и спрашивают: "Ты брал?" И ведут в комнату "охраны", где делают еще два удара в лицо с локтя, но там уже мне повезло прикрыться рукой. Я и говорю что это ошибка, что этого не может быть. А они говорят что сейчас найдем видео и все увидишь. Нашли они видеозапись и показали в ускоренном режиме. Дальше я попросил посмотреть в замедленном режиме и, как оказалось, охрана не досмотрела", - рассказал Юрий Солоха.

Мужчине пришлось обратится за помощью к медикам. У него разбита губа и нос.

В комментариях к посту представители супермаркета Varus написали, что "взяли информацию в работу, чтобы подробнее разобраться в этой ситуации и принять необходимые меры".

Также в комментариях к посту украинцы настоятельно порекомендовали Юрию обратиться в полицию и защитить свои права, которые были нарушены. Он ответил, что в правоохранительные органы уже обратился.

Как ранее сообщал Главред, в городе Марганец Днепропетровской области охрана в бронежилетах и с резиновыми дубинками избила одного из посетителей.

Конфликт произошел из-за того, что мужчина находился в торговом помещении без индивидуальных средств защиты.

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