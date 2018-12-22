В Киеве охрана жестоко избила покупателей супермаркета

В Киеве жестоко избили посетителей магазина / ТСН

В Киеве в одном из супермаркетов сети Фора случился конфликт, который перерос в жестокое избиение.

Как сообщает Киев Оперативный" в Facebook, инцидент произошел в магазине на улице Борщаговской, 128.

По словам кассира, случился конфликт с покупателем. Как оказалось, двое молодых парней не захотели оплачивать товар, после чего работники магазина вызвали частную охрану.

Приехав, парни в униформе повели себя крайне агрессивно — набросились на мужчин и принялись их избивать, сказано в сообщении.

Происходящее очевидцы зафиксировали на видео и выложили запись в Сеть.

В магазине #Фора, что на остановке трамвая Полевая, два молодых человека не хотели оплачивать товар, после чего работники магазина вызвали охрану. По приезду, работники этого агенства вели себя крайне агрессивно, а затем просто налетели на парней и начали избивать. Закончилось тем, что охранники вывели этих людей на улицу и там дальше били. Хотелось бы напомнить, что эти "пустынные орлы" имеют право лишь вызвать полицию, все остальное - их самодеятельность, которую вы можете смело игнорировать. Опубліковано Киев Оперативный Субота, 22 грудня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве охранники супермаркета жестоко избили мужчину дубинками.