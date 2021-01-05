Пересмотр локдауна в Украине: СМИ назвали важную дату

Когда введут локдаун в Украине / УНИАН

7 января Кабмин планирует пересмотреть ужесточение карантина. Как сообщают источники в Офисе президента, сейчас анализируют статистику по заболевшим COVID-19.

"Седьмого будет решение. Сейчас идет тщательная оценка трендов количества заболевших", - объяснил источник, передает РБК-Украина.

Ранее в СМИ появилась информация, что локдаун в Украине могут перенести из-за значительного уменьшения количества заболевших коронавирусом.

При этом источник в Кабинете министров отметил, что такая возможность действительно обсуждается. Но в команде власти пока нет консенсуса по этому вопросу.

Когда введут локдаун в Украине – о чем ранее сообщал Главред: