Пересмотр локдауна в Украине: СМИ назвали важную дату

В Украине могут пересмотреть ужесточение карантина.
7 января Кабмин планирует пересмотреть ужесточение карантина. Как сообщают источники в Офисе президента, сейчас анализируют статистику по заболевшим COVID-19.
"Седьмого будет решение. Сейчас идет тщательная оценка трендов количества заболевших", - объяснил источник, передает РБК-Украина.
Ранее в СМИ появилась информация, что локдаун в Украине могут перенести из-за значительного уменьшения количества заболевших коронавирусом.
При этом источник в Кабинете министров отметил, что такая возможность действительно обсуждается. Но в команде власти пока нет консенсуса по этому вопросу.
Когда введут локдаун в Украине – о чем ранее сообщал Главред:
- Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Украине осенью, власти анонсировали локдаун. Кабмин решил, что более жесткий карантин должен действовать с 8 января по 24 число включительно.
- С декабря суточная статистика по количеству найденных больных коронавирусом серьезно изменилась – начали ставить меньше диагнозов.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что отмены усиленного карантина в январе не будет.
- Общенациональный карантин, согласно которому украинцы будут жить по правилам оранжевой эпидемиологической зоны, продлен до 1 марта 2021 года.
- При этом эксперты считают, что нет смысла вводить локдаун в январе.
Автор: Мария Тупик