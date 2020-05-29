В полиции назвали причину перестрелки в Броварах и рассказали детали расследования

Конфликт между перевозчиками произошел из-за перераспределения потока пассажиров.
Предварительная версия происшествия в Броварах, согласно которой перестрелка произошла по причине конкуренции перевозчиков, подтвердилась. Правоохранительным органам частично удалось установить картину событий.
Согласно информации правоохранительных органов, из Броваров в Киев курсируют два маршрута – 701 броварского общества ограниченной ответственности Союзавто и маршрут 701 киевского ООО Евроавтоальянс.
"Во время проведения оперативных мероприятий полиция установила, что правонарушители приехали с оружием в Бровары утром, 29 мая, в период с 6:30 до 7:00 ч. со стороны Киева", - отмечают в Нацполиции, подтверждая информацию о том, что конфликт предпринимателей возник из-за контроля над пассажиропотоком.
После того как произошла стрельба вооруженные лица скрылись с места инцидента на своих транспортных средствах.
Примечательно, в полиции пока не уточняют, являются ли прибывшие в Бровары лица представителями ООО Евроавтоальянс – фирмы-конкурента местного перевозчика.
Также не сообщается, привлекут ли к ответственности местных чиновников, полицейских, а также руководителей предприятий.
Напоследок подчеркивается, что по данному происшествию открыто уже четыре уголовных дела.
Напомним, утром, 29 мая, произошла массовая перестрелка в Броварах, в которой приняли участие около 100 человек.
Полиция задержала более 20 фигурантов конфликта, причем некоторых из них удалось задержать в Винницкой и Житомирской областях.
Как рассказал очевидец событий, конфликт произошел между фирмами-конкурентами, осуществляющими перевозку пассажиров из Киева в Бровары.