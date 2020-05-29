В полиции назвали причину перестрелки в Броварах и рассказали детали расследования

В полиции продолжают расследование перестрелки в Броварах / УНИАН

Предварительная версия происшествия в Броварах, согласно которой перестрелка произошла по причине конкуренции перевозчиков, подтвердилась. Правоохранительным органам частично удалось установить картину событий.

Согласно информации правоохранительных органов, из Броваров в Киев курсируют два маршрута – 701 броварского общества ограниченной ответственности Союзавто и маршрут 701 киевского ООО Евроавтоальянс.

"Во время проведения оперативных мероприятий полиция установила, что правонарушители приехали с оружием в Бровары утром, 29 мая, в период с 6:30 до 7:00 ч. со стороны Киева", - отмечают в Нацполиции, подтверждая информацию о том, что конфликт предпринимателей возник из-за контроля над пассажиропотоком.

После того как произошла стрельба вооруженные лица скрылись с места инцидента на своих транспортных средствах.

Примечательно, в полиции пока не уточняют, являются ли прибывшие в Бровары лица представителями ООО Евроавтоальянс – фирмы-конкурента местного перевозчика.

Также не сообщается, привлекут ли к ответственности местных чиновников, полицейских, а также руководителей предприятий.

Напоследок подчеркивается, что по данному происшествию открыто уже четыре уголовных дела.

Напомним, утром, 29 мая, произошла массовая перестрелка в Броварах, в которой приняли участие около 100 человек.

Полиция задержала более 20 фигурантов конфликта, причем некоторых из них удалось задержать в Винницкой и Житомирской областях.

Как рассказал очевидец событий, конфликт произошел между фирмами-конкурентами, осуществляющими перевозку пассажиров из Киева в Бровары.