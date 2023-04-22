"Первая леди" Легиона: экс-депутат из Швеции ушла в ВСУ и защищает Украину

В рядах Вооруженных сил Украины служит экс-депутат парламента Швеции Каролина Норденгрип. Женщина присоединилась к Интернациональному легиону в составе ВСУ и защищает Украину.
42-летняя политик из Швеции родом из города Боллебюгд на юго-западе Швеции, пишут шведские СМИ.
Уточняется, что в составе Легиона в ВСУ она служит в звании сержанта. При этом ранее она была членом оборонного комитета шведского парламента.
"Когда началась полномасштабная фаза, я сразу почувствовала, что должна внести свой вклад", – рассказала Норденгрип.
Женщина в своем Instagram также описала процедуру ее принятия в состав Легиона в ВСУ.
"После трех дней бюрократии меня взяли в регулярную армию", – написала Норденгрип.
При этом шведский политик также шутит, что должна стать "первой интернациональной леди, которая вступила в регулярную армию".
"У меня нет связи, электричества и воды, так как террористы (РФ) постоянно стреляют по нам. Очень холодно, но у меня лучшая работа в мире", — описывает Норденгрип свою службу в составе Легиона ВСУ.
Напомним, в боях за Бахмут также погиб известный альпинист из Львовской области Орест Кинаш. Он был офицером 53-й отдельной механизированной бригады.
В конце марта от полученных на фронте травм в госпитале скончался Виталий Меринов — четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Украины по универсальному бою, мастер спорта по боксу. Он пошел на войну в первый день полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину.
Другие новости: