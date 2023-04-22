"Первая леди" Легиона: экс-депутат из Швеции ушла в ВСУ и защищает Украину

В составе Интернационального легиона 42-летняя политик из Швеции Каролина Норденгрип служит в звании сержанта.

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Каролина Норденгрип ушла в ВСУ / Instagram/nordengrip

В рядах Вооруженных сил Украины служит экс-депутат парламента Швеции Каролина Норденгрип. Женщина присоединилась к Интернациональному легиону в составе ВСУ и защищает Украину.

42-летняя политик из Швеции родом из города Боллебюгд на юго-западе Швеции, пишут шведские СМИ.

Уточняется, что в составе Легиона в ВСУ она служит в звании сержанта. При этом ранее она была членом оборонного комитета шведского парламента.

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"Когда началась полномасштабная фаза, я сразу почувствовала, что должна внести свой вклад", – рассказала Норденгрип.

Женщина в своем Instagram также описала процедуру ее принятия в состав Легиона в ВСУ.

"После трех дней бюрократии меня взяли в регулярную армию", – написала Норденгрип.

При этом шведский политик также шутит, что должна стать "первой интернациональной леди, которая вступила в регулярную армию".

"У меня нет связи, электричества и воды, так как террористы (РФ) постоянно стреляют по нам. Очень холодно, но у меня лучшая работа в мире", — описывает Норденгрип свою службу в составе Легиона ВСУ.

Каролина Норденгрип / Instagram/nordengrip

Напомним, в боях за Бахмут также погиб известный альпинист из Львовской области Орест Кинаш. Он был офицером 53-й отдельной механизированной бригады.

В конце марта от полученных на фронте травм в госпитале скончался Виталий Меринов — четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Украины по универсальному бою, мастер спорта по боксу. Он пошел на войну в первый день полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину.

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