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Порошенко заявил, что готов сесть в тюрьму

Пятый президент заявил, что Зеленский довольно неопытен.

4 июля 2020, 17:02
Порошенко
Порошенко заявил, что готов сесть в тюрьму / УНИАН

Бывший президент Украины Петр Порошенко не считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский - "человек Путина". Но он уверен, что у Зеленского мало опыта.

Об этом он заявил в интервью корреспонденту ВВС Джони Фишеру.

Политик выразил мнение, что все уголовные дела, которые открыты против него, - "месть неопытного политика, который считает, что таким способом получится решить его проблему".

На вопрос о том, готов ли он сесть в тюрьму, если до этого дойдет, Порошенко ответил: "Если это спасет Украину, я даже готов отдать за это жизнь".

"Я не говорю, что украинский президент - человек Путина. Никогда. Я говорю, что он довольно неопытен. И его команда, к которой принадлежит один человек, находившийся в России все 5 лет моего президентства, точно играет негативную роль", - сказал бывший украинский президент.

Читайте такжеТурчинов возглавил штаб политсилы ПорошенкоНапомним, ранее бывший президент, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований.

Вместе с тем он отказался от дачи показаний в качестве подозреваемого в уголовном производстве, касающемся назначения Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки (СВР), заявил начальник отдела Главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок.

"Сегодня Порошенко пришел к следователю ГБР для проведения допроса в качестве подозреваемого. Он отказался от дачи показаний по сути предъявленного подозрения, также ему вручались повестки на допрос на другие даты, но он в присутствии понятых отказался получать указанные повестки", - уточнил представитель ГБР.

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