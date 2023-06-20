УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"После Нового года первый взлетит": Резников озвучил планы по передаче F-16

Ангелина Подвысоцкая
20 июня 2023, 11:51 обновлено 20 июня, 12:12
20
Украинским пилотам может потребоваться всего 4 месяца для того, чтобы научиться управлять истребителями F-16.
'После Нового года первый взлетит': Резников озвучил планы по передаче F-16
Украинским пилотам понадобится меньше времени для освоения F-16 / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Украинским пилотам может потребоваться меньше времени, чем планировалось, чтобы научиться управлять современными истребителями F-16. Поэтому эти истребители могут появиться в Украине быстрее. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию "Настоящее Время".

Он считает, что украинским пилотам может хватить 4 месяца для освоения F-16. Ранее считалось, что пилотам понадобится 6 месяцев для этого.

"Я считаю, что наши опытные пилоты, с их желанием и стремлением, вероятно, полетят быстрее. Я имею в виду не просто полетят, а свободно: с маневром, ночью, в паре. Я полагаю, за 4 месяца это реалистично. Я так считаю, потому что мы умеем удивлять и умеем учиться", - сказал Резников.

видео дня

Однако для обслуживания самолета требуются инженеры и техники.

"И вот этот курс обучения дольше, чем четыре месяца. И если у нас есть пилоты, которые говорят на английском языке, и быстрее это освоит, то инженеров и техников несколько меньше" – сказал Резников.

К тому же следует готовить инфраструктуру для самолетов - аэродромы и укрытия. Министр считает, что с Нового года Украина сможет получить боевые самолеты.

"Не раньше. И это символично. Потому что я на прошлогодние Рождество и Новый год записал обращение к Санта Клаусу, где я прошу помощь в интересах детей Украины, чтобы они могли учиться, ходить в школы и сады. Я попросил у Санты кое-что: артиллерию, снаряды, танки и тому подобное. У меня там стоял маленький самолетик, модель, который потом улетает. Это было мое желание Санты. Поэтому было бы логично, чтобы хотя бы к Новому году первый F-16 таки взлетел", – сказал министр.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Передача Украине F-16

Напомним, что в ВВС США рассказали, когда истребители F-16 прибудут в Украину. Передача Украине истребителей F-16 может занять несколько месяцев, и это в лучшем случае. Об этом заявил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл.

В Минобороны назвали число истребителей для победы. Украина способна одержать победу над страной-агрессором Россией и освободить свои территории, если получит достаточно истребителей, считают в ведомстве.

Бригадный генерал раскрыл сценарий завоевания ВСУ преимущества в воздухе с F-16.ВСУ могут заставить РФ отказаться от воздушных ударов, подчеркнул Сергей Голубцов.

Лавров закатил истерику из-за Украины и F-16. Лаврову показалось, что Запад, поддерживая Украину, хочет "деколонизировать Россию", то есть "расчленить".

Другие новости:

война в Украине вторжение России F-16 Алексей Резников
Реклама

Главное за день

"После Нового года первый взлетит": Резников озвучил планы по передаче F-16

"После Нового года первый взлетит": Резников озвучил планы по передаче F-16

11:51 Украина
ВСУ пошли вперед на юге и заняли новые рубежи на двух направлениях

ВСУ пошли вперед на юге и заняли новые рубежи на двух направлениях

11:46 Украина
РФ может подорвать "Крымский Титан" или учебный реактор в Севастополе - Бабин

РФ может подорвать "Крымский Титан" или учебный реактор в Севастополе - Бабин

10:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

11:59

Мечта каждого коллекционера: пластинки времен СССР, которые стоят кучу денег

11:56

"РФ хочет казаться чокнутой": Кочетков оценил, где Кремль готовит ядерную провокацию

11:51

"После Нового года первый взлетит": Резников озвучил планы по передаче F-16

11:46

ВСУ пошли вперед на юге и заняли новые рубежи на двух направлениях

11:33

Вперед, девочка: Дженнифер Лопес произвела фурор в платье украинского бренда

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:47

"Это девочка": мама Саакашвили назвала необычное имя своей внучки от Ясько

10:46

"Что у него с головой?": Гиркин в истерике набросился на Путина

10:25

Гороскоп на завтра 21 июня 2023: Ракам - стресс, Рыбам - пора к стоматологуВидео

10:15

Топ 10 авто для проката в 2023 году новости компании

Реклама
10:00

РФ может подорвать "Крымский Титан" или учебный реактор в Севастополе - БабинЭксклюзив

09:59

"Это реально": Байден переживает из-за возможного удара ядеркой ПутинымВидео

09:49

Жара убьет урожай: как помочь помидорам пережить знойное лето

08:56

Соседи обзавидуются: как ухаживать за баклажанами для суперского урожаяВидео

08:55

В Украине развернули европейский аналог Patriot – систему ПВО SAMP/T

08:28

"День рождения буду праздновать в Крыму": Резников назвал сроки освобождения полуострова

08:21

Только российская технология: что не так с "африканской миссией"мнение

07:48

Защитника не дождались двое детей и беременная жена: на фронте погиб боевой медик

07:41

ВСУ атаковали и добились успеха на трех участках фронта – ISW

07:41

Момент попал на видео: Робби Уильямс начал задыхаться во время концертаВидео

06:45

РФ атаковала Киев, Львов, Запорожье, есть "прилеты": все, что известноВидео

Реклама
06:30

Что не так с обращениями "пане", "товаришу", "громадянине": Авраменко ошарашил объяснениемВидео

06:11

Чего ждать от саммита НАТО в Вильнюсемнение

05:55

Как быстро и просто очистить память телефона: способы, о которых многие забыли

05:35

Гороскоп на июль 2023 для Раков: конфликт, увеличение доходов и новое начинаниеВидео

04:00

Какой сегодня праздник 20 июня: что в этот день произошло и кого поздравлять

03:35

Готов встать в стойло: Жерар Пике женится на юной модели - СМИВидео

03:05

Как оживить пожелтевшие огурцы: гениальный лайфхак творит настоящие чудеса

02:35

"Зачем нам НАТО?": Украина может создать свой оборонительный союз - КочетковВидео

02:05

Все будут в восторге: что можно сделать из губок для мытья посуды

01:35

Тука пояснил, кто "вбрасывает" в оборот слухи о проблемах ПутинаВидео

00:45

Виктория Бекхэм раскрыла секрет вечной молодости кожи - такое сделает не каждаяВидео

00:10

"Значительно меньше, чем у россиян": Резников оценил потери Украины в войнеВидео

19 июня, понедельник
23:29

"Будет очень жесткий поединок": Маляр рассказала о сложной ситуации на фронтеВидео

22:58

Мне нечего стыдиться: Соломко загнобили в сети, но запроданка ответила каждому

22:42

Уходят чтобы вернуться: какие знаки зодиака дружат со своими бывшими

22:20

После вступления в НАТО наших воинов будут бросать в горячие точки мира - КочетковВидео

21:28

Операция идет по плану: Залужный показал видео из передовых подразделений ВСУВидео

21:13

Хитрая оптическая иллюзия: только интеллектуалы найдут панду в толпе людей

21:07

Ургант поделился редким фото младшей дочери

20:21

Заградотряды РФ расстреливают в спину: пленный оккупант о "мясных штурмах"

Реклама
20:19

"Наше племя стало больше": Джамала заинтриговала беременным фото

20:07

"Создаем отряд бессмертных": Буданов жестко потроллил вбросы РФ о его смертиВидео

19:21

Война РФ с Украиной может затянуться надолго: Шольц дал тревожный прогноз

19:20

Если цель "СВО" достигнута, значит, вы уберетесь из Украины?мнение

19:18

Талантозамещение: Бузову заплевали за "жиденькую" пародию на группу Мумий ТролльВидео

19:16

Его подавали только элитным гостям: забытый рецепт салата из советских временВидео

19:01

Как на украинском сказать "ссылка": Авраменко назвал благозвучные словаВидео

18:32

ВСУ штурмом выбивают врага на юге, РФ атакует резервами на двух направлениях

18:24

Можно ли сажать укроп в июле: совет опытных садоводов для тех, кто не успел в мае

18:00

Контрнаступление ВСУ: руководство РФ испытывает безумный страх - ЮсовВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять