'После Нового года первый взлетит': Резников озвучил планы по передаче F-16

Украинским пилотам может потребоваться всего 4 месяца для того, чтобы научиться управлять истребителями F-16.

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Украинским пилотам понадобится меньше времени для освоения F-16 / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Украинским пилотам может потребоваться меньше времени, чем планировалось, чтобы научиться управлять современными истребителями F-16. Поэтому эти истребители могут появиться в Украине быстрее. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию "Настоящее Время".

Он считает, что украинским пилотам может хватить 4 месяца для освоения F-16. Ранее считалось, что пилотам понадобится 6 месяцев для этого.

"Я считаю, что наши опытные пилоты, с их желанием и стремлением, вероятно, полетят быстрее. Я имею в виду не просто полетят, а свободно: с маневром, ночью, в паре. Я полагаю, за 4 месяца это реалистично. Я так считаю, потому что мы умеем удивлять и умеем учиться", - сказал Резников.

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Однако для обслуживания самолета требуются инженеры и техники.

"И вот этот курс обучения дольше, чем четыре месяца. И если у нас есть пилоты, которые говорят на английском языке, и быстрее это освоит, то инженеров и техников несколько меньше" – сказал Резников.

К тому же следует готовить инфраструктуру для самолетов - аэродромы и укрытия. Министр считает, что с Нового года Украина сможет получить боевые самолеты.

"Не раньше. И это символично. Потому что я на прошлогодние Рождество и Новый год записал обращение к Санта Клаусу, где я прошу помощь в интересах детей Украины, чтобы они могли учиться, ходить в школы и сады. Я попросил у Санты кое-что: артиллерию, снаряды, танки и тому подобное. У меня там стоял маленький самолетик, модель, который потом улетает. Это было мое желание Санты. Поэтому было бы логично, чтобы хотя бы к Новому году первый F-16 таки взлетел", – сказал министр.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Передача Украине F-16

Напомним, что в ВВС США рассказали, когда истребители F-16 прибудут в Украину. Передача Украине истребителей F-16 может занять несколько месяцев, и это в лучшем случае. Об этом заявил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл.

В Минобороны назвали число истребителей для победы. Украина способна одержать победу над страной-агрессором Россией и освободить свои территории, если получит достаточно истребителей, считают в ведомстве.

Бригадный генерал раскрыл сценарий завоевания ВСУ преимущества в воздухе с F-16.ВСУ могут заставить РФ отказаться от воздушных ударов, подчеркнул Сергей Голубцов.

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