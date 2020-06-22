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Пленки Деркача: Коболева в Нафтогазе прикрывал Байден через Порошенко

По данным нардепа Андрея Деркача, американским чиновникам был выгоден Андрей Коболев во главе Нафтогаза Украины.

22 июня 2020, 16:49
Коболев
Андрея Коболева в Нафтогазе прикрывал Байден через Порошенко / УНИАН

Нардеп Рады IX созыва Андрей Деркач опубликовал в понедельник, 22 июня 2020 года, на пресс-конференции новую часть аудиозаписей, на которых якобы запечатлены беседы Петра Порошенко (во времена, когда он был президентом Украины) с Джо Байденом (вице-президентом США в администрации Барака Обамы).

В частности, Порошенко якобы обещал не трогать руководителя правления госкомпании Нафтогаз Украины Андрея Коболева (его якобы хотел уволить тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман) и "разобраться".

По словам Деркача, Коболеву оказывали протекцию чиновники из США (через члена Наблюдательного совета Нафтогаза Амоса Хохштейна) ‒ для того, чтобы совместно зарабатывать на псевдореверсе российского газа (с покупкой у словацкой стороны с наценкой в 50 долларов на тысячу кубов).

Напомним, ранее Андрей Деркач утверждал, что Петр Порошенко в феврале 2016-года ‒ находясь на посту президента Украины ‒ обещал тогдашнему вице-президенту США Джозефу Байдену, что премьер-министру Арсению Яценюку не грозят ни отставка, ни уголовные дела. Позднее, осенью того же года, Порошенко якобы просил Байдена оказать влияние на Яценюка. Во-первых, тогдашний президент Украины хотел, чтобы тот повлиял на руководителя МВД Арсена Авакова, с которым у Порошенко был конфликт. Кроме того, Порошенко якобы просил Байдена обеспечить поддержку фракции Народного фронта в Раде в вопросе голосования за бюджет, поддержку инициатив Камбина, а также законов для выполнения Минских соглашений.

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