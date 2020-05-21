Опасные заявления Зеленского: в США жестко предупредили Украину из-за "пленок Деркача"

В Госдепе обеспокоены "пленками Деркача" / Фото УНИАН

В украинский МИД поступило несколько звонков из Вашингтона после заявлений президента Владимира Зеленского касательно записей разговоров Порошенко и Байдена. В Госдепе считают, что подобные заявления несут в себе опасность и могут повлиять на президентскую гонку в США.

"Госдеп связался с МИД Украины и очень настойчиво высказал рекомендацию, чтобы Украина воздержалась от влияния и вмешательства в предвыборную кампанию в США. Есть надежда, что это будет услышано", - сообщает Европейская правда со ссылкой на несколько своих собственных источников.

Отмечается, что в Вашингтоне конкретно обеспокоены расследованием в Украине содержания переговоров Байдена и Порошенко – экс-вице-президент США может стать кандидатом от Демократической партии на пост главы государства на предстоящих президентских выборах в ноябре 2020 года.

Другие источники издания поделились информацией о том, что от Госдепа США также общались и с украинскими парламентариями. Причиной этому является намерение депутатов создать временную следственную комиссию по переговорам Порошенко и Байдена. В Госдепе считают, что скандал с аудиопленками имеет российский след.

Напоследок подчеркивается, что информации о переговорах Госдепа и Офиса президента Украины по вопросам данного скандала на данный момент нет.

Напомним, 19 мая внефракционный нардеп Андрей Деркач собрал пресс-конференцию, в рамках которой обнародовал аудиозаписи с разговорами лиц, голоса которых похожи на голоса бывшего вице-президента США Джо Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко. Из серии обнародованных телефонных переговоров следует, что Байден активно вмешивался во внутриполитические процессы Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая высказался относительно данного скандала. Президент, упомянув "пленки Деркача", намекнул, что его предшественнику грозит ответственность.