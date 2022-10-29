Пленные и много трофеев: ВСУ выбили оккупантов из Невского на Луганщине

Невское освободили от оккупантов РФ / Скриншот

Стали известны новые подробности освобождения украинскими защитниками от российских оккупантов села Невское в Луганской области.

Бойцам ВСУ удалось взять в плен оккупантов, а также захватить трофеи. Об этом сообщается на Facebook-странице Министерства обороны Украины.

"Невское на Луганщине - свободное! Пленные рашисты, большое количество трофейной техники, амуниции и оружия... Наши спецназовцы провели зачистку села от оккупантов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что местные жители встречали наших воинов со слезами на глазах. Они ждали наших защитников 8 месяцев.

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Продвижение ВСУ на Донбассе

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области. Продолжаются удары по вражеским объектам.

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