Пленные и много трофеев: ВСУ выбили оккупантов из Невского на Луганщине

Бойцам ВСУ удалось взять в плен оккупантов, а также захватить трофеи.
Стали известны новые подробности освобождения украинскими защитниками от российских оккупантов села Невское в Луганской области.
Бойцам ВСУ удалось взять в плен оккупантов, а также захватить трофеи. Об этом сообщается на Facebook-странице Министерства обороны Украины.
"Невское на Луганщине - свободное! Пленные рашисты, большое количество трофейной техники, амуниции и оружия... Наши спецназовцы провели зачистку села от оккупантов", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что местные жители встречали наших воинов со слезами на глазах. Они ждали наших защитников 8 месяцев.
Продвижение ВСУ на Донбассе
Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.
В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.
Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области. Продолжаются удары по вражеским объектам.
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