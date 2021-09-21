По цене новенькой иномарки: в Одессе ошарашили рекордной стоимостью тушки тунца

Цена за тушку тунца в одесском супермаркете сопоставима с ценой нового авто в Украине.
В Одессе в одном из супермаркетов на прилавке появилась в продаже тушка тунца с гигантским ценником.
Фото с рыбой стоимостью в сотни тысяч гривен опубликовали в Telegram-канале Компас Одесса.
"Голубой тунец в Сильпо – всего за 313 штук. Налетай", – пишут в Сети.
Обратим внимание, что на ценнике указана стоимость рыбы – 313 500 гривен.
Отметим, что цена за тушку тунца в одесском супермаркете сопоставима с ценой нового авто в Украине.
Для примера, легковушку Renault Logan в автосалонах Украины предлагают за 272 тысячи гривен.
Бюджетный кроссовер китайского производства Cherry Tiggo 2 стартует по цене от 273 тысяч гривен.
А российские Lada Granta и Vesta потянут 235 и 303 тысячи гривен.
Напомним, ранее сообщалось, что цены на продукты рекордно подскочат: эксперт рассказал, что подорожает больше всего.