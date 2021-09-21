По цене новенькой иномарки: в Одессе ошарашили рекордной стоимостью тушки тунца

Тунец с рекордным ценником на прилавке / t.me/kompass_odessa

В Одессе в одном из супермаркетов на прилавке появилась в продаже тушка тунца с гигантским ценником.

Фото с рыбой стоимостью в сотни тысяч гривен опубликовали в Telegram-канале Компас Одесса.

"Голубой тунец в Сильпо – всего за 313 штук. Налетай", – пишут в Сети.

Обратим внимание, что на ценнике указана стоимость рыбы – 313 500 гривен.

/ t.me/kompass_odessa

Отметим, что цена за тушку тунца в одесском супермаркете сопоставима с ценой нового авто в Украине.

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Для примера, легковушку Renault Logan в автосалонах Украины предлагают за 272 тысячи гривен.

Бюджетный кроссовер китайского производства Cherry Tiggo 2 стартует по цене от 273 тысяч гривен.

А российские Lada Granta и Vesta потянут 235 и 303 тысячи гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что цены на продукты рекордно подскочат: эксперт рассказал, что подорожает больше всего.