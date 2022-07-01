По какому принципу ПВО закрывает украинское небо: ответ ВСУ

В ВСУ рассказали, по какому принципу ПВО закрывает украинское небо / АрміяInform

В воздушной обороне нашей страны имеют приоритетные объекты, где устанавливаются системы ПВО - это стратегические, военные объекты государства и густо населенные города, сказал спикер воздушных сил Юрий Игнат в интервью НВ.

"Конечно, что есть приоритеты в работе ПВО - стратегические объекты государства. Это атомные электростанции, плотины, стратегические транспортные развязки, крупные областные центры, где сконцентрировано, возможно, много военного производства, военные объекты. На этих направлениях система ПВО усилена. Так же и на определенных высшим военным руководством направлениях", - сказал Игнат.

Он добавил, что ПВО сейчас в Украине очень динамичная и мобильная.

"Мы имеем возможность менять позиции и в короткие сроки усилить нужные направления", - заявил он.

Поставки Украине дальнобойных РСЗО HIMARS

Министр обороны Алексей Резников 23 июня сделал заявление о том, что мощные дальнобойные реактивные системы залпового огня HIMARS привезли в Украину. Руководитель военного ведомства предупредил войска России о последствиях применения ВСУ такого вооружения.

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный 25 июня рассказал, что силы обороны Украины уже успешно применяют РСЗО HIMARS в боях с российскими оккупантами. Примечательно, что такие системы позволяют поражать вражеские цели на расстоянии до 80 километров.

Международное разведывательное сообщество InformNapalm сообщало, что ВСУ ударили из HIMARS по позициям захватчиков РФ в Изюме Харьковской области. Украинские войска уничтожили два командных пункта врага.

Читайте также: