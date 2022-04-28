Почему россияне ненавидят украинцев и поддерживают людоедскую политику Кремля - ответ эксперта

Андрей Илларионов / УНІАН

Поддержка большей части российского общества захватнической войны в Украине и ненависть к украинцам объясняется действием на сознание россиян путинской пропаганды в течение 20 лет. Это особое состояние общества.

Такое мнение во время чата на Главреде озвучил экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.

По его словам, сравнение поведения российских военных с поведением части немцев по отношению к евреям в рамках осуществления Холокоста неслучайно.

"Однако и германским нацизмом, и путинским рашизмом (это отдельное явление, имеющее характеристики определенной идеологии) охвачено хотя и не все общество, но все-таки бо́льшая его часть (…) Если пропаганда смогла сделать за 6 лет совершенно невообразимое с весьма высокоразвитым, цивилизованным и культурным германским обществом, то следует ли удивляться тому, что сделала 20-летняя путинская пропаганда с российским?", - сказал Илларионов.

Эксперт добавил, что сам факт пребывания нынешнего российского общества в таком состоянии является результатом и пропаганды, и навязывания государственной идеологии, и поощрения со стороны власти криминального поведения в обществе.

"Иными словами, это программа и систематическая политика идеологического и морального растления собственной нации", - сказал он.

Как писал Главред, Андрей Илларионов также заявлял, что захватническая война России против Украины является частью мировоззрения президента страны-агрессора Владимира Путина, которое вполне можно назвать имперским. Плюс оно усугублено особым психологическим состоянием хозяина Кремля. Стратегической целью Путина является стремление воссоздать так называемую "историческую Россию".

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