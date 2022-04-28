УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Почему россияне ненавидят украинцев и поддерживают людоедскую политику Кремля - ответ эксперта

28 апреля 2022, 01:27

Факт пребывания общества РФ в таком состоянии является результатом и пропаганды, и навязывания государственной идеологии, и поощрения криминального поведения.

Андрей Илларионов
Андрей Илларионов / УНІАН

Поддержка большей части российского общества захватнической войны в Украине и ненависть к украинцам объясняется действием на сознание россиян путинской пропаганды в течение 20 лет. Это особое состояние общества.

Такое мнение во время чата на Главреде озвучил экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.

По его словам, сравнение поведения российских военных с поведением части немцев по отношению к евреям в рамках осуществления Холокоста неслучайно.

"Однако и германским нацизмом, и путинским рашизмом (это отдельное явление, имеющее характеристики определенной идеологии) охвачено хотя и не все общество, но все-таки бо́льшая его часть (…) Если пропаганда смогла сделать за 6 лет совершенно невообразимое с весьма высокоразвитым, цивилизованным и культурным германским обществом, то следует ли удивляться тому, что сделала 20-летняя путинская пропаганда с российским?", - сказал Илларионов.

Эксперт добавил, что сам факт пребывания нынешнего российского общества в таком состоянии является результатом и пропаганды, и навязывания государственной идеологии, и поощрения со стороны власти криминального поведения в обществе.

"Иными словами, это программа и систематическая политика идеологического и морального растления собственной нации", - сказал он.

Как писал Главред, Андрей Илларионов также заявлял, что захватническая война России против Украины является частью мировоззрения президента страны-агрессора Владимира Путина, которое вполне можно назвать имперским. Плюс оно усугублено особым психологическим состоянием хозяина Кремля. Стратегической целью Путина является стремление воссоздать так называемую "историческую Россию".

Другие новости:

viber
война в Украине Андрей Илларионов война России и Украины пропаганда
Реклама
Популярное
Щедрые подарки судьбы и невероятное везение: трем знакам крупно подфартит в солнечное затмение 30 апреляЩедрые подарки судьбы и невероятное везение: трем знакам крупно подфартит в солнечное затмение 30 апреля Дорога будет дальней: пять знаков зодиака в мае могут покинуть все, что им ценноДорога будет дальней: пять знаков зодиака в мае могут покинуть все, что им ценно Гороскоп на сегодня, 25 апреля 2022: Тельцам – конфликты, Львам – успех, Козерогам – важные известияГороскоп на сегодня, 25 апреля 2022: Тельцам – конфликты, Львам – успех, Козерогам – важные известия Адольф и Ева: почему обручальное кольцо у любовницы Путина Кабаевой - хороший знак для УкраиныАдольф и Ева: почему обручальное кольцо у любовницы Путина Кабаевой - хороший знак для Украины Покровительство высших сил и судьбоносные перемены: три знака могут рассчитывать на это в конце апреляПокровительство высших сил и судьбоносные перемены: три знака могут рассчитывать на это в конце апреля
Поддержите Главред

Последние новости

01:27

Почему россияне ненавидят украинцев и поддерживают людоедскую политику Кремля - ответ эксперта

00:24

Орки выпустили по Сумской области более полусотни снарядов за пол часа

00:12

Друг Путина сделал прогноз об "очень сложной ситуации" в РФ – у Зеленского в ответ разнесли Кремль

27 апреля, среда
23:40

Украина получит мощное оружие: Арестович поведал, когда ждать ожесточенных боевВидео

23:32

Александр Пономарев объявил в розыск близкого друга

Реклама
23:04

Если Приднестровье вступит в войну против Украины, это будет означать, что анклаву конец – ПодолякВидео

22:59

В Харьковской области бойцы ВСУ взяли в плен пятерых орков

22:54

"Нам никто ничего не сказал": в семье Позитива случилось гореВидео

22:33

Подоляк о встрече Зеленского и Путина: Россия еще не избавилась от иллюзий

22:23

Великолепное видео: "Ой, у лузі червона калина" спели по всему миру

22:09

"Коли настане день, закінчиться війна": Илона Гвоздева снова станет невестойВидео

22:06

"Это звучит странно": Подоляк упрекнул ООН в безынициативностиВидео

21:40

Журналисты идентифицировали оккупантов, издевавшихся над священников на Киевщине

21:38

Минус квоты и пошлины на экспорт: Евросоюз на год откроет свою экономику для Украины – ЗеленскийВидео

21:23

Камбербетч рассказал, как заботится о семье из Украины

21:23

В шаге от Третьей Мировой, или Что означала встреча в "Рамштайне"мнение

21:11

Гороскоп для Стрельцов на май 2022: выигрыш в лотерею, рывок и новый этапВидео

21:10

ООН сформировала команду по эвакуации людей из МариуполяВидео

20:38

Печатают бюллетени: орки готовят "референдум" в Херсонской областиВидео

20:35

Впереди несколько очень тяжелых недель боев на Донбассе - РезниковВидео

Реклама
20:28

Украина готова взять под контроль Приднестровье – в Молдове отреагировали на заявление АрестовичаВидео

20:20

Швейцария ввела жесткие санкции против России

20:04

Будут купаться в деньгах: шесть знаков зодиака станут баловнями судьбы в мае

19:52

Извини, кроха: девочка подарила украинскому бойцу игрушку и погибла от русских бомб в Мариуполе

19:51

Россию выгнали из Всемирной туристической организации ООН

19:37

Решающий период войны в Украине близко: почему чем ближе 9 мая, тем ядернее истерика Путинамнение

19:23

Путин собрался в мае присоединить "ЛДНР" к России, а в Херсонской области объявить "ХНР" – СМИВидео

19:15

Рашисты лишили Ирину Билык дома: "Мне некуда вернуться"

19:12

Скоро на Скорпионов обрушится денежный дождь - подробный гороскоп на май 2022

18:31

Пытаются захватить Донбасс и пробивают коридор в Крым: оккупанты РФ продолжают наступать на УкраинуВидео

18:24

Гороскоп на май 2022 для всех знаков зодиака: Овнам – большие деньги, Близнецам – зависть

18:20

Будем наносить молниеносные удары: Путин снова попытался испугать Запад ядерной "дубиной"

18:11

Война придет в Одессу, или Чем опасно для Украины бурление в Приднестровьемнение

17:40

iPhone в России превращается в "кирпич": приложения удаляются, а аккаунты хитрецов блокирует Apple

17:31

Покровительство высших сил и судьбоносные перемены: три знака могут рассчитывать на это в конце апреля

17:27

Психолог пояснила, почему русские оккупанты гадят и загрязняют калом захваченные дома

17:09

Любовь во время войны: Даша Астафьева рассказала про новый роман после разрыва с КимомВидео

16:50

СМИ рассказали, как благодаря разведке США ВСУ регулярно обманывают русских оккупантовВидео

16:43

Намерены обвинить в нападении Украину: Россия готовит ракетные удары по Приднестровью – ВСУВидео

16:26

13 раз влупили по орках: ВСУ на Юге взяли 5 трофеев тяжелой техники и уничтожили десятки рашистовВидео

Реклама
16:11

Успей ткнуть Путина первым: как США решили превратить Россию в еще одно Сомалимнение

15:50

Ступка объяснил, почему отсиживается заграницей и не защищает Украину

15:45

Об обмене Медведчука на украинских военных речи не идет - ПесковВидео

15:44

Радоница 2022 в Украине: дата, традиции и запреты праздника

15:38

"Из Зе он превратился в Зеленского": Кондратюк объяснил, почему перестал критиковать президента

15:07

Святая вода – вместо ремонта: в РФ освятили аттракционы после двух несчастных случаевВидео

14:52

Ленд-лиз для Украины – что это и как он поможет в войне с Россией

14:48

Барских впервые признался, почему пошел в ВСУ и как спасал мать из Херсона

14:41

Чернобаевка форева, или Почему западные лидеры напрасно таскаются к Путинумнение

14:28

"Это только начало": российские кинотеатры переходят на пиратские копии

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять