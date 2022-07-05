"Почему так шкварками воняет?": ВСУ подожгли казарму оккупантов в Ясиноватой

На опубликованных кадрах видно, как пылает казарма с российскими оккупантами.
ВСУ нанесли удар по казарме российских оккупантов во временно захваченной Ясиноватой Донецкой области.
По информации Стратком ВСУ, в здании находилась солдаты РФ в момент взрыва.
"А что это так классно горит и почему так шкварками воняет? А это потому, что наши пушкари в оккупированной Ясиноватой попали в казарму с орками", - говорится в публикации.
Также появились фото, на которых видно, как пылает казарма с российскими оккупантами.
Напомним, украинские воины за последние дни установили особое достижение – уничтожили практически два десятки складов с боеприпасами, которые принадлежат русским оккупантам.
Военный эксперт и полковник ВСУ запаса Олег Жданов считает, что последствия крайне критичны для российских оккупантов.
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Автор: Сергей Коломиец