"Почему так шкварками воняет?": ВСУ подожгли казарму оккупантов в Ясиноватой

ВСУ подожгли казарму оккупантов в Ясиноватой / t.me/AFUStratCom

ВСУ нанесли удар по казарме российских оккупантов во временно захваченной Ясиноватой Донецкой области.

По информации Стратком ВСУ, в здании находилась солдаты РФ в момент взрыва.

"А что это так классно горит и почему так шкварками воняет? А это потому, что наши пушкари в оккупированной Ясиноватой попали в казарму с орками", - говорится в публикации.

Также появились фото, на которых видно, как пылает казарма с российскими оккупантами.

t.me / AFUStratCom

t.me / AFUStratCom

Напомним, украинские воины за последние дни установили особое достижение – уничтожили практически два десятки складов с боеприпасами, которые принадлежат русским оккупантам.

Военный эксперт и полковник ВСУ запаса Олег Жданов считает, что последствия крайне критичны для российских оккупантов.

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