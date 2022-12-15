Под Бахмутом грузинские бойцы ВСУ отправили 'к Кобзону' целую группу 'вагнеровцев'

Сообщается, что русские оккупационные войска после жестокого боя с бойцами "Грузинского легиона" потеряли как минимум около десятка бойцов.

Под Бахмутом грузинские бойцы ВСЦ отправили "к Кобзону" целую группу "вагнеровцев" / коллаж https://ua.depositphotos.com и УНИАН

В районе города Бахмут (Донецкая область) бойцы "Грузинского легиона" в составе украинской армии полностью уничтожили группу наемников из частной военной компании "Вагнера". Соответствующее видео активно распространяется в Сети.

Сообщается, что русские оккупационные войска по итогам боя потеряли как минимум около десятка бойцов. Также отмечается, что группа "вагнеровцев" была уничтожена в полном составе в окрестностях Бахмута.

Также есть информация, что грузинские добровольцы провели такую операцию в память о своем погибшем побратиме − Джамбулате Хоперии.

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Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали российского оккупанта Игоря Кононенко – бывшего депутата областной думы из Саратова в РФ. 59-летний захватчик погиб возле Кременной Луганской области. При этом он был был родом из Борисполя, что на Киевщине.

До того Вооруженные силы Украины ликвидировали учителя российской православной гимназии Александра Сухорукова. Захватчик воевал против Украины в рядах частной военной компании "Вагнер". Захватчик был удостоен российских государственных наград, а также наград ЧВК "Вагнер".

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