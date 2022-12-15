glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Под Бахмутом грузинские бойцы ВСУ отправили "к Кобзону" целую группу "вагнеровцев"

15 декабря 2022, 08:45
Сообщается, что русские оккупационные войска после жестокого боя с бойцами "Грузинского легиона" потеряли как минимум около десятка бойцов.
Грузия, автомат
Под Бахмутом грузинские бойцы ВСЦ отправили "к Кобзону" целую группу "вагнеровцев" / коллаж https://ua.depositphotos.com и УНИАН

В районе города Бахмут (Донецкая область) бойцы "Грузинского легиона" в составе украинской армии полностью уничтожили группу наемников из частной военной компании "Вагнера". Соответствующее видео активно распространяется в Сети.

Сообщается, что русские оккупационные войска по итогам боя потеряли как минимум около десятка бойцов. Также отмечается, что группа "вагнеровцев" была уничтожена в полном составе в окрестностях Бахмута.

Под Бахмутом грузинские бойцы ВСУ отправили 'к Кобзону' целую группу 'вагнеровцев'

Также есть информация, что грузинские добровольцы провели такую операцию в память о своем погибшем побратиме − Джамбулате Хоперии.

Внимание, видео 18+

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали российского оккупанта Игоря Кононенко – бывшего депутата областной думы из Саратова в РФ. 59-летний захватчик погиб возле Кременной Луганской области. При этом он был был родом из Борисполя, что на Киевщине.

До того Вооруженные силы Украины ликвидировали учителя российской православной гимназии Александра Сухорукова. Захватчик воевал против Украины в рядах частной военной компании "Вагнер". Захватчик был удостоен российских государственных наград, а также наград ЧВК "Вагнер".

Другие новости:

ВСУ новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:53

Боевой радиус дрона – 930 км: в Турции совершил первый полет ударный БПЛА Baykar Kızılelma

08:45

Под Бахмутом грузинские бойцы ВСУ отправили "к Кобзону" целую группу "вагнеровцев"

08:42

Россия без Путина: элиты в РФ не выпускают диктатора к людям - военный ВСУВидео

08:33

Грядут уже не артиллерийские, а ракетные дуэлимнение

08:15

Гороскоп на сегодня 15 декабря: Ракам – беспокойство, Стрельцам – изменения и раздражение

Реклама
08:06

Войска РФ провалились в Украине, поэтому Путин в бессилии боится выступать перед публикой – ISWВидео

07:51

"Миллион долларов каждому украинцу": эксперт рассказал, когда Россия начнет выплачивать репарацииВидео

07:35

Знающие люди не ставят микроволновку на холодильник: в чем причина

07:18

Китай сделал ставку на РФ: Пекин будет больше покупать нефти, газа и усилит связи с Москвой – WSJВидео

06:57

Три знака зодиака, которые разбогатеют в 2023 году: астролог рассказал, кто будет притягивать деньгиВидео

06:31

Армия Украины готовится к разным сценариям в ближайшие месяцы – ЗалужныйВидео

06:13

Каскадная деоккупация: как ВСУ переходят на стандарты НАТОмнение

06:00

С Днем работников суда: яркие картинки и замечательные поздравления в стихах и прозеФото

05:00

От чего портится батарея ноутбука: 7 советов, как не добить аккумулятор "рабочей лошадки"

04:05

Развал и междоусобные войны: полковник объяснил, что будет твориться в РФ после победы УкраиныВидео

03:20

Нежнейшие котлеты, от которых все будут в восторге: самый вкусный и быстрый рецептВидео

03:03

Военный эксперт спрогнозировал, где ВСУ устроят новую "бавовну"Видео

02:41

Оля Полякова засветила ямочки на пояснице в платье со скандально глубоким вырезом на спине

02:37

"Как конь": Волочкова в прозрачном платье стала посмешищемВидео

02:10

Завалило снегом и заморозило до - 18º: украинцев предупредили об опасном циклоне с югаВидео

Реклама
01:35

"РФ нужно 1000 лет, чтобы закрыть все небо": Россия не может защитить аэродромы и мосты – СвитанВидео

01:00

Гороскоп на неделю 19-25 декабря 2022: Рыбам – компромиссы, Львам – поездки, а Тельцам – работа

00:51

Приметы на 15 декабря: какие 2 вещи нужно сделать каждому, чтобы привлечь богатствоВидео

00:02

Лукашенко блефует перед Путиным: Жданов об угрозе наступления БеларусиВидео

14 декабря, среда
23:13

"За месяц столько не производят": Арестович рассказал о крахе оккупантовВидео

23:03

Ксения Мишина поработала мышцами на камеру в облегающей униформе

22:58

Певица Alyosha растрогала сеть милыми фото детей

22:51

"Крыса, загнанная в угол": Арестович рассказал о возможности убить ПутинаВидео

22:40

На РосТВ спели украинскую народную песню, а потом приготовили "кубанский борщ"Видео

22:29

"Бойтесь собственных желаний": Данилов пригрозил РоссииВидео

22:20

Омолаживающие стрижки для круглого лица 2023: 4 удачных варианта, которые реально стройнят

22:03

Лазарев ярко "опустил" Киркорова на росТВ

21:49

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан показала редкие фото с горячим парнем-итальянцем

21:45

Меган Маркл унизила Кейт Миддлтон одним кадромВидео

21:44

Роман Цимбалюк. Скабеева в прямом эфире допросила российского генералаВидеоблоги

21:34

"Будет унизительный уход": Украина освободит Крым в 2023 году - ФукуямаВидео

21:31

Почему темнеет серебро и чем его категорически нельзя чистить

21:28

Одни руины и воронки: Зеленский рассказал, что оккупанты натворили на ДонбассеВидео

20:57

"Может затянуть агонию": Свитан назвал оставшийся "козырь" РФВидео

20:51

"Его жизнь станет невыносимой": Дмитрий Гордон жестко обратился к Поворознюку

Реклама
20:39

"Маленький песик, всегда щенок": певица Lama похвасталась фигурой в облегающем мини

20:35

"Выполнения боевых задач": эксперт рассказал, когда ВСУ зайдут в РФВидео

20:21

Путин очень боится Зеленского: в ОП назвали истинную причинуВидео

20:21

В Белом доме сделали странное заявление о поставке ПВО Patriot УкраинеВидео

20:15

В Крыму успешно "демобилизовали" топ-летчика из РФ

20:10

Приметы на 16 декабря: какие 4 запрета нельзя нарушать, чтобы весь 2023 год не жить в бедностиВидео

19:31

Путина срочно изолируют в бункер из-за опасной болезни: СМИ раскрыли подробностиВидео

19:20

Иран воюет против Украины вместе с Россиеймнение

19:18

Повторит судьбу Горбачева: эксперт назвал главное условие краха режима ПутинаВидео

19:14

"Самоуверенность меня подвела!": Михаил Шуфутинский на спор сбрил бороду

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять