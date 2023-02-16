Под Бахмутом ВСУ уничтожили редкую российскую бронемашину Штурм-С

Бронемашина Штурм-С была уничтожена из самоходной гаубицы Мста-С. Удар по врагу наносил 1-й артиллерийский дивизион "Команда Выстрел".

Бронемашина Штурм-С была уничтожена из самоходной гаубицы Мста-С / Фото Википедия

В пригороде Бахмута в Донецкой области артиллеристы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ уничтожили редкую российскую бронемашину Штурм-С с противотанковым комплексом.

Видео опубликовал официальный Telegram-канал 3-й ОШБр. Удар по врагу наносил 1-й артиллерийский дивизион "Команда Выстрел" бригады.

Бронемашина Штурм-С была уничтожена из самоходной гаубицы Мста-С.

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Справка. Штурм-С - советский самоходный противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения танков, бронетранспортеров и хорошо защищенных точечных целей. Создавался как единая система наземного вооружения (Штурм-С) и воздушного (Штурм-В) базирования и оснащен первой серийной ПТКР со сверхзвуковой скоростью полета.

Бронемашина Штурм-С уничтожена ВСУ / скриншот

Отметим, 3-я ОШБр была сформировано ветеранами "Азова" 24 февраля 2022 года, подразделение недавно переведено в состав Сухопутных войск ВСУ и ныне выполняет задачи по защите Украины.

Как сообщал Главред, за 14 февраля ВСУ удалось поразить пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника, 6 складов боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Отметим, в ходе боевых действий после вторжения в Украину российские оккупанты, согласно визуально подтвержденным данным, потеряли более 9 тысяч транспортных средств и единиц тяжелого вооружения. Согласно данным аналитического проекта Oryx, в список попали только уничтоженные транспортные средства и оборудование, о которых имеются фото- и видеоматериалы.

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