Валентинки от ВСУ: украинские воины уничтожили шесть складов и пункт управления оккупантов

Противник продолжает пытаться взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, сообщили в Генштабе.

ВСУ, война, украинские военные / 93-я ОМБр Холодный Яр

ВСУ удалось поразить пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника, 6 складов боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника за прошедшие сутки.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, в течение суток противник нанес 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре в Донецкой области и 3 авиационных удара. Кроме того, зафиксировано 68 вражеских обстрелов по реактивным системам залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсонской и Николаевской областей.

Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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Ситуация на Донбассе

Недавно заместитель Министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Она подчеркнула, что противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов.

По словам представителя Сил обороны на восточном направлении, полковника Сергея Череватого, за два месяца боев возле Бахмута Донецкой области русская армия потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах.

По его словам, военно-политическое руководство РФ стремится любой ценой объявить о достижении "спецоперации" и захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Чтобы продвигаться дальше на Славянск, Краматорск и Покровск, захватчикам важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

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