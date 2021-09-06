Под Харьковом глава родительского комитета прокутила деньги на ремонт детсада

Десять родителей перечислили на карточку 27-летней женщины по 600 грн/ УНИАН

В Харьковской области на скамью подсудимых попадет глава родительского комитета в детском саду, которая собрала деньги на ремонт, но потратила их на собственные нужды.

Инцидент произошел в городе Купянск. 27-летняя женщина предложила родителям группы детского сада, куда ходит ее ребенок, сдать деньги на ремонт. Десять родителей перечислили на ее карточку по 600 гривен, сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Собранные на ремонт средства гражданка потратила на продукты и алкогольные напитки. Предприимчивой гражданке сообщили о подозрении в мошенничестве (ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Ей грозит до 3 лет лишения свободы.

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