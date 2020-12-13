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Под Киевом конфликт в маршрутке из-за маски закончился жестокой дракой

13 декабря 2020, 14:58
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В итоге на место происществия пришлось вызывать полицию.

кулак, драка, избиение
Конфликт в маршрутке закончился жестокой дракой / pexels.com

В городе Белая Церковь Киевской области конфликт в маршрутном автобусе, который возник из-за не надетой маски, закончился жестокой дракой.

Как говорится в сообщении Telegram-канала Белая Церковь - Без табу, в итоге на место происшествия пришлось вызывать полицию.

Отмечается, что конфликт начался после того, как двое парней сели в автобус маршрута №21. Они вели себя вызывающе, а на замечания с просьбой надеть маску огрызались.

После того, как неадекватным молодым людям сделали повторное замечание, конфликт перешел в горячую фазу.

"Началась словесная перепалка. Они угрожали побить мужчину и пристрелить его", - сказано в сообщении.

После этого возмущенные пассажиры выгнали хамивших молодых людей из салона. При этом неадекваты разбили двери в автобусе, после чего началась массовая драка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Волынской области в одном из автобусом между двумя пассажирками произошла драка из-за несоблюдения карантинных правил.

новости Киева Белая Церковь массовая драка
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