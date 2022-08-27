Под Мариуполем оккупанты организовали "детский лагерь", где учат убивать украинцев – советник мэра

Под Мариуполем оккупанты организовали "детский лагерь" - советник мэра / коллаж фото Мариупольский горсовет

Российские оккупанты в селе Мелекино вблизи временного оккупированного Мариуполя организовали "детский лагерь", где проводят пропагандистские эксперименты над украинскими детьми. Об этом в комментарии 24 каналу заявил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Из Мариуполя там 10 – 12 детей. Это дети тех коллаборантов, которые одними из первых присоединились к оккупационному режиму", – рассказал чиновник.

По словам Андрющенко, в "лагере" введены традиции "неопионерии", детям насаждают ненависть к Украине и учат убивать украинцев.

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"Устраивают там путинюгенд. Детей учат на примере того, как нужно защищать Россию, хотят сделать из них "пионеров-героев". Фактически наших детей с детства учат, как нужно убивать украинцев", – подчеркнул чиновник.

Как говорит Андрюшенко, оккупанты заставляют детей заниматься физической подготовкой, вбивают им в головы российскую пропаганду и учат их стрелять.

Напомним, ранее российские оккупанты цинично планируют провести "трибунал" над украинскими пленными защитниками. Этот "суд" они хотят устроить в Мариуполе прямо на сцене филармонии". Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

По его данным, произойти это может в День независимости Украины, 24 августа. Но это еще не точная дата, они рассматривают и другие.

Украина откажется от любых переговоров с Россией, если оккупанты устроят незаконный публичный "суд" над защитниками Мариуполя из полка "Азов". Об этом в обращении к народу в ночь на 22 августа заявил президент Владимир Зеленский.

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