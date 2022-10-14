Дальнейшие шаги РФ и деоккупация Украины: Зеленский срочно созвал Ставку главнокомандующего

На заседании обсуждали, что в ближайшее время Россия может совершить на территории Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На нем рассмотрели ряд важных вопросов. Об этом сообщает Офис президента.
Прежде всего обсуждались вероятные дальнейшие шаги России в войне против Украины.
"Участники заслушали доклады Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, руководителя разведки и командующих войск оперативных направлений относительно ситуации на фронтах и вероятных действий врага в ближайший период", - говорится в сообщении.
Также обсуждался вопрос освобождения украинских территорий, вопросы урегулирования деятельности добровольческих формирований территориальных общин. Кроме того, поднимался вопрос материально-технического обеспечения украинских военных, поставки боеприпасов и подготовка бойцов ВСУ к зиме.
Чем занимается Ставка Верховного Главнокомандующего
Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны.
В ставку входят президент Владимир Зеленский секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств.
Война в Украине
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что необходимо для того, чтобы уже в ближайшее время закончить войну, развязанную Россией. Он призвал политиков на всех уровнях защищать предоставление Украине достаточного количества современных систем противовоздушной и противоракетной обороны.
Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия должна прекратить шантаж ядерным оружием. Он назвал окружения главы Кремля Владимира Путина "щенками" и подчеркнул, что они после 50 г водки кричат о применении ядерного оружия, что является абсолютно неприемлемым. Европе следует показать силу, а Путин должен почувствовать страх за свою власть в Москве.
Президент призвал украинцев быть максимально осторожными в пятницу, 14 октября - когда в нашей стране будет отмечаться День защитников и защитниц Украины и Покрова Пресвятой Богородицы. Зеленский попросил прислушаться к сигналам воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.
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