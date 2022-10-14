Дальнейшие шаги РФ и деоккупация Украины: Зеленский срочно созвал Ставку главнокомандующего

Зеленский созвал срочную Ставку главнокомандующего / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На нем рассмотрели ряд важных вопросов. Об этом сообщает Офис президента.

Прежде всего обсуждались вероятные дальнейшие шаги России в войне против Украины.

"Участники заслушали доклады Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, руководителя разведки и командующих войск оперативных направлений относительно ситуации на фронтах и вероятных действий врага в ближайший период", - говорится в сообщении.

Также обсуждался вопрос освобождения украинских территорий, вопросы урегулирования деятельности добровольческих формирований территориальных общин. Кроме того, поднимался вопрос материально-технического обеспечения украинских военных, поставки боеприпасов и подготовка бойцов ВСУ к зиме.

Чем занимается Ставка Верховного Главнокомандующего

Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны.

В ставку входят президент Владимир Зеленский секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств.

Война в Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что необходимо для того, чтобы уже в ближайшее время закончить войну, развязанную Россией. Он призвал политиков на всех уровнях защищать предоставление Украине достаточного количества современных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия должна прекратить шантаж ядерным оружием. Он назвал окружения главы Кремля Владимира Путина "щенками" и подчеркнул, что они после 50 г водки кричат о применении ядерного оружия, что является абсолютно неприемлемым. Европе следует показать силу, а Путин должен почувствовать страх за свою власть в Москве.

Президент призвал украинцев быть максимально осторожными в пятницу, 14 октября - когда в нашей стране будет отмечаться День защитников и защитниц Украины и Покрова Пресвятой Богородицы. Зеленский попросил прислушаться к сигналам воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

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