Ракеты РФ будут мигом уничтожены: Резников подтвердил, что Испания даст Украине 4 системы ПВО Hawk

Испания отправила Украине 4 зенитно-ракетных комплекса Hawk / Википедия

Испания отправила Украине четыре пусковые установки Hawk для укрепления противовоздушной обороны нашего государства. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

"Благодарен моей испанской коллеге Маргарите Роблес за решение выделить 4 системы противовоздушной обороны Hawk для Украины", - написал он .

Глава оборонного ведомства уточнил, что это быстрая реакция на запрос Украины в рамках договоренностей во время встречи "Рамштайн-6".

"На пути - еще больше систем Hawk. Сейчас противовоздушная оборона - приоритет не только для Украины, но и для всей Европы", - резюмировал Резников.

Что такое система Hawk

MIM-23 Hawk - американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности, разработанный компанией Raytheon. Систему разработали еще в 1960-х годах, но с тех пор неоднократно модернизировали.

Сперва комплекс был предназначен для уничтожения самолетов, позже он был доработан для перехвата ракет. MIM-23 Hawk может уничтожать воздушные цели дальностью до 45-50 км при максимальной высоте перехвата 18 км. Ракета наводится на цель полуактивной головкой самонаведения.

В свое время Hawk был основным зенитным комплексом США и стран НАТО. В 1994 году в армии США MIM-23 Hawk заменили на MIM-104 Patriot.

Военная помощь Украине

Напомним, на фоне массированных российских обстрелов украинских городов генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении военной помощи Украине. По его словам, сейчас главным приоритетом является отправка нашему государству дополнительных систем противовоздушной обороны для реализации права на самооборону.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины получили от США еще 4 реактивные артиллерийские системы HIMARS. Кроме того, уже совсем скоро ВСУ получат и зенитные ракетные комплексы NASAMS.

Кроме того, Украина получила от ФРГ первую систему противовоздушной обороны IRIS-T. Передача боевой единицы состоялась 11 октября на украинско-польской границе.

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