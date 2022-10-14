До Украины не доехал: мобилизованный житель Башкирии получил инфаркт на полигоне

Мужчину мобилизовали и без медосмотра отправили на полигон / Фото Telegram

Мобилизованный житель Башкирии получил инфаркт во время сборов призывников в Саратове. Сейчас жена 52-летнего мужчины пытается добиться отсрочки для него, сам он находится в больнице.

Мужчину по имени Ринат призвали в рамках "частичной" мобилизации 29 сентября и сразу отправили в воинскую часть под Саратовом без проведения медосмотра, пишет российское издание gorobzor.ru.

Уже на второй день мужчина почувствовал себя плохо - во время марш-броска у него началась сильная головная боль, поднялось высокое давление. Ему дали лекарство и снова отправили на полигон.

Хотя состояние здоровья мобилизованного стало стремительно ухудшаться, скорую помощь мужчине вызвали только на второй день. Вечером врачи диагностировали у Рината инфаркт. Сейчас он находится в больнице в Саратове, после прохождения курса лечения его отправят в военкомат на врачебную комиссию.

К слову, жена мобилизованного обращалась в разные органы власти, но получала только отписки. Среди прочего женщине говорили, чт прохождение медкомиссии в рамках "частичной" мобилизации необязательно.

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидировали мобилизованного работника мэрии Москвы. Повоевать он успел недолго - 10 октября Алексей Мартынов стал "двухсотым". Он руководил одним из отделений правительства Москвы. 23 сентября ему вручили повестку и, вероятно без обещанной подготовки, отправили на фронт.

Также ранее стало известно, что украинские военные ликвидировали российского оккупанта Гилемханова Ильдара с позывным "Самурай". Захватчик был бывшим сотрудником ФСБ и успел повоевать во многих горячих точках, в частности, в Сирии и Ливии.

Другие новости: