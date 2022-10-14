"Многих уже ликвидировали": Арестович назвал число мобилизованных россиян в Украине

Арестович / ua.depositphotos.com, УНИАН

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что России удалось насобирать около 10 тысяч мобилизованных.

По словам Арестовича, приблизительно такое же число уже на фронте в Украине на Херсонском и Сватовском направлениях.

"Вообще всего мобилизованных около 10 тысяч… Примерно столько их уже на территории Украины. Может быть, даже больше, потому что их каждый день прибывает в большом количестве. Мы их точно видим на Херсонском и Сватовском направлениях", - сказал Арестович в эфире Фейгин Live.

По его словам, за счет них в основном оккупанты восполняют дефицит живой силы.

"Многие из них уже погибли, речь идет о десятках, и в Россию пришли первые гробы с мобилизованными. Не меньше 20 мобилизованных уже в плену", - рассказал Арестович.

Мобилизация в России

Напомним, из России массово бегут мужчины призывного возраста. Их количество уже превысило количество мобилизованных в ВС РФ. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что после объявления Путиным мобилизации количество желающих воевать против нашей страны уменьшается в геометрической прогрессии.

При этом путинские "чмобики" мрут в РФ, не доезжая до фронта. Так, в новосибирском лагере для призванных по мобилизации на войну в Украину, объявленной Владимиром Путиным, умер 35-летний доброволец из Братска Александр Колтун.

Ранее сообщалось, что в России разгорелся мятеж. Более сотни мобилизованных россиян, которых хотят отправить "освобождать" Лиман на Донетчине, отказываются ехать на фронт. По их словам, перед ними уже отправляли другую группу, чтобы снова оккупировать Лиман. Однако из той группы вернулся только один оккупант, и тот сейчас в госпитале.

Читайте также: