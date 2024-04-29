Налоговая может получить доступ ко всем транзакциям украинцев - нардеп

Украинцы смогут получать деньги после покупок, однако с нюансом.

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Транзакции могут стать "видимыми" для налоговой / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Налоговая служба может получить доступ ко всем банковским транзакциям украинцев в случае введения государством анонсированного еще в феврале президентом Владимиром Зеленским кэшбека за покупку украинской продукции, пояснил депутат, заместитель главы Комитета ВР по вопросам финансов и налоговой политики Ярослав Железняк.

Кэшбек будет начисляться всем украинцам, которые будут покупать украинские продукты по специальным банковским картам.

Таким образом, по замыслу ОП, государство будет стимулировать отечественного производителя.

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Что такое кэшбек? Кэшбек - мгновенный или отсроченный возврат части средств покупателю (в денежной или неденежной форме), потраченных на оплату товаров или услуг, с целью повышения объемов продаж. Используется в банковских картах, интернет-торговле, игорном бизнесе и др, пишет Википедия.

Железняк цитирует материал "Экономической правды", в котором говорится о передаче данных карт участников государственной программы приложению "Дія".

Для получения кэшбека от государства гражданам надо будет "прикрепить" в "Дії" одну из банковских карт и предоставить разрешение на то, чтобы государство видело все ее транзакции, указывается в статье.

Как пояснил Железняк, это возможность налоговой видеть все транзакции без ограничения банковской тайны.

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Как писал Главред, украинцы, которые являются клиентами "Нафтогаз Украины" (которых большинство в стране), еще как минимум год будут платить за потребленный газ 7,96 грн за кубический метр. Компания зафиксировала текущую цену на "голубое топливо" как минимум до 30 апреля 2025 года.

Напомним, если не подавать показания счетчика электроэнергии в энергоснабжающую организацию, это может привести к повышенным цифрам в квитанциях за свет - из-за автоматического расчета по среднесуточному объему потребления.

Кроме того, украинские пенсионеры рискуют потерять от 20% до 50% выплат по решению суда (это возможно в случае наличия задолженности, которые пенсионер не в состоянии погасить иным образом).

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